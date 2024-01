La Cocuzza Basket Milazzo sconfitta dalla capolista Alfa

In terra etnea nella prima giornata di ritorno tirrenici sconfitti per 95-65

La Peppino Cocuzza-Basket Milazzo ha subito una sconfitta contro la capolista Alfa Catania nella prima giornata di ritorno del campionato di C Unica, disputata sul parquet del Palazzetto Leonardo Da Vinci. La partita è stata caratterizzata da un inizio travolgente degli alfisti, che hanno realizzato un impressionante parziale di 25-9 nei primi 10 minuti di gioco, mettendo subito le cose in chiaro.

Ora, i ragazzi di coach Romeo dovranno concentrarsi sulla prossima sfida contro la Melfa’s Gela Basket, programmata al PalaCocuzza nel corso della settimana successiva. Un confronto che si preannuncia decisivo per il prosieguo della stagione.

Alfa Catania – Cocuzza Basket Milazzo 95 – 65

Durante la partita, i ragazzi di coach Di Masi hanno saputo gestire il vantaggio accumulato, sfruttando le prestazioni di punta di giocatori come Luciano Abramo con 25 punti e il duo Budrys-Pennisi, che ha contribuito rispettivamente con 26 e 18 punti. Nonostante i tentativi di recupero della Peppino Cocuzza-Basket Milazzo nel secondo quarto, gli alfisti hanno mantenuto un solido controllo del match, chiudendo il primo tempo con un vantaggio di +24.

Nella ripresa, nonostante gli sforzi degli ospiti, è stata sempre l’Alfa Catania a dettare il ritmo del gioco. Anche le rotazioni cercate dalla squadra ospite non sono riuscite ad invertire la tendenza. Da sottolineare la buona prestazione di Samardzic con 25 punti per la Peppino Cocuzza-Basket Milazzo, insieme alle contribuzioni delle guardie Conidi e De Gaetano con 11 e 10 punti rispettivamente. La partita si è conclusa con una vittoria netta dell’Alfa Catania per 95 a 65, confermando la loro supremazia e la capacità di mantenere a distanza gli avversari.

Tabellino

Parziali: 25 – 9, 55 – 31, 73 – 47, 95 – 65.

Alfa Basket Catania: Arena 6, Barone, Torrisi 2, Esposito 3, Budrys 26, Chisari 5, Galasso ne, Pennisi 18, Pappalardo 4, G. Signorino 4, A. Signorino 2, Abramo 25. Coach: Di Masi

Peppino Cocuzza-Basket Milazzo: Conidi 11, Samardzic 25, Cianciafara 1, De Gaetano 10, Vukobrat 5, Collier 8, Saraò, Albana 3, Corso, Cocuzza 2, Miraglia ne. Coach: Romeo.

Risultati e classifica Serie C Unica

Marsala – Cus Palermo (da disputare)

Alfa – Cocuzza Milazzo 95-65

Stingers – Comiso 59-62

Academy Catanzaro – Giarre 92-69

Bs Gela – Svincolati Academy 82-80

Dierre – Gravina 84-71

Domenico Savio – Invicta 70-86

Academy Catanzaro, Alfa Catania 24 punti

Comiso 22

Invicta 18

Dierre 16

Bs Gela, Svincolati Academy, Cus Palermo* 14

Giarre 12

Marsala*, Cocuzza Milazzo 10

Stingers 8

Gravina 6

Domenico Savio 2

*una partita in meno

