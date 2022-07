La commissione Sanità dell'Ars farà tappa a Messina: tiene banco il rinnovo dei contratti Asp - Tempostretto

A chiederlo è stato il deputato del M5s Antonio De Luca, che attacca l'azienda e Alagna: "Sui rinnovi uno scarica barile reciproco. Serve chiarezza"

MESSINA – La commissione Sanità dell’Ars farà tappa a Messina e si riunirà alla sede dell’Azienda sanitaria provinciale, su richiesta del deputato regionale del Movimento 5 Stelle Antonio De Luca. Si torna a palare del rinnovo dei contratti di psicologi e psicoterapeuti (tra gli altri), assunti nell’ambito dell’emergenza Covid ma scaduti il 30 giugno scorso. Il pentastellato attacca il commissario Bernardo Alagna e i vertici dell’azienda.

De Luca: “Alagna non è stato in grado di spiegare”

“Nella seduta della commissione Sanità dell’Ars è emersa in tutta la sua drammaticità l’inadeguatezza di chi assume le decisioni relative all’emergenza Covid nell’Asp di Messina – ha dichiarato Antonio De Luca -. Il commissario Alagna ancora una volta non è stato in grado, complice anche l’assenza del Commissario Covid Firenze, di spiegare perché hanno deciso di non rinnovare i contratti degli psicologi e degli psicoterapeuti assunti nell’ambito dell’emergenza Covid, ancora in atto e per nulla conclusa. Vista l’impossibilità di ottenere risposte chiare e motivazioni concrete circa un provvedimento che va in controtendenza con quanto sta accadendo nelle altre provincie siciliane ho chiesto alla Presidente della Sesta Commissione ARS di riunirci presso la sede dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina, in modo da incontrare tutti i protagonisti di questa vergognosa vicenda per avere i dovuti chiarimenti e prendere visione della documentazione che sostiene questa scelta scellerata”

“Necessario fare chiarezza”

“E’ necessario – continua il parlamentare regionale – fare chiarezza sul perché si sia deciso di rinunciare dapprima agli psicoterapeuti, ai quali era stato comunicato da parte di Alagna proprio in commissione un reintegro mai avvenuto, e adesso anche agli psicologi. Risulta altresì indispensabile capire perché negli ultimi mesi gli psicologi siano stati utilizzati per il caricamento dei tamponi e non per le funzioni di loro competenza, vale a dire fornire supporto psicologico al personale sanitario in prima linea nella pandemia e ai malati di Covid. Mi auguro che l’Asp di Messina o la struttura commissariale non si siano resi responsabili di un distorto uso del denaro pubblico, spendendo i fondi a disposizione per scopi diversi da quelli per cui erano stati stanziati”.

“Finora solo scaricabarile reciproco”

De Luca prosegue: “Da mesi, nel silenzio totale delle altre Istituzioni, mi occupo di questa vicenda e né l’assessore Razza né la dirigenza dell’Asp né la struttura commissariale retta dal commissario Firenze hanno fornito risposte esaustive circa le motivazioni poste alla base della decisione di tagliare prima gli psicoterapeuti e poi anche gli psicologi, omettendo di fornire alla commissione quali elementi siano stati utilizzati per calcolare il fabbisogno, che in fase iniziale vedeva impegnati ben 90 professionisti e che oggi non ne vede impegnato nessuno. Finora i soggetti interrogati hanno solo fatto un reciproco scaricabarile, per questo si rende necessario fare tappa a Messina per vederci chiaro”.

De Luca: “Emergenza Covid non è terminata”

“L’emergenza Covid- conclude Antonio De Luca – non è affatto terminata e l’Asp di Messina ha il dovere di mettere in campo le migliori risorse umane a disposizione per aiutare medici e cittadini ad affrontare la pandemia. Come confermato dai più importanti esperti, le conseguenze psicologiche dell’emergenza sanitaria continueranno a farsi sentire anche nei prossimi anni, ecco perché non ci possiamo permettere di rinunciare all’esperienza acquisita da quegli psicologi e psicoterapeuti che in questi due anni hanno fornito assistenza psicologica ai sanitari e ai cittadini messinesi”.