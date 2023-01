La corazzata Catanzaro sfiderà il Messina, statistiche e precedenti - Tempostretto

I giallorossi calabresi sono imbattuti in campionato e hanno il miglior attacco, la miglior difesa e i due migliori marcatori del torneo

MESSINA – Si affilano le armi in vista della sfida del Franco Scoglio tra Acr Messina e la capolista Catanzaro. Tre vittorie consecutive per il Messina, cinque per il Catanzaro che però in stagione, in campionato, non ha ancora perso. Domenica alle ore 14:30 una delle due strisce potrebbe interrompersi.

Attive sul mercato negli ultimi giorni entrambe le proprietà: il Messina ha tesserato i difensori centrale e il mancino che servivano; il Catanzaro si è rafforzato in attacco con Brignola. La partita comunque potrebbe assomigliare molto a quella contro l’Avellino perché il maltempo andrà ad incidere su un campo che molto probabilmente non sarà in perfette condizioni.

Catanzaro capolista in tutto

63 punti per il Catanzaro, frutto di 20 vittorie e 3 pareggi. 62 gol realizzati, miglior attacco del torneo, e 8 soltanto subiti, miglior difesa. Gli “stop” dei calabresi sono arrivati solo in trasferta a Foggia (0-0) a metà dicembre, 2-2 ad Avellino a fine ottobre e 2-2 a Cerignola il 18 settembre. Piccola nota speranzosa per il Messina che attenderà in casa la capolista.

Nell’ultima uscita il Catanzaro ha calato il poker in casa contro il Cerignola senza subire reti. I suoi attaccanti Iemmello e Biasci sono i capocannonieri del girone C rispettivamente con 15 e 12 reti. 27 gol in due, sei in più di tutti i giocatori del Messina messi insieme.

I precedenti tra Messina e Catanzaro

All’andata il Messina ha ceduto per 3-0: doppietta di Vandeputte, la sfida si sblocca su erroraccio coi piedi di Daga, e poi Iemmello chiude i conti. Ultimo precedente al Franco Scoglio, giocato lo scorso anno sempre nel girone di ritorno, 2-3 per il Catanzaro. I calabresi ribaltarono l’iniziale vantaggio di Fofana, poi nel finale il pareggio insperato di Adorante, prima della dormita difensiva dei biancoscudati.

Questi i precedenti tra Messina e Catanzaro in riva allo stretto, in serie C: 1 vittoria locale (2-1 febbraio 2017), 2 pareggi (1-1 aprile 2016 e 1-1 novembre 2014) e 1 sconfitta (2-3 marzo 2022). Aggiungendo la Coppa Italia del 2013 (1-0 agosto) il Messina avrebbe una vittoria in più.

