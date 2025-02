La crisi del commercio a Messina e la tentazione dell’indietro tutta

Dal dibattito in Consiglio il ritratto di un'arretratezza politica e imprenditoriale nel saper progettare il futuro. E allora ci si rifugia nel passato

MESSINA – Ritorno al passato. Indietro tutta e altre nostalgie di “un’epoca d’oro”, almeno sul piano dell’immaginario. Ecco il contesto che segna i dibattiti in salsa peloritana sulla grande crisi del commercio e dell’economia a Messina. Il tutto nel segno di una grande pigrizia di una politica spesso miope, cieca, assente. E di una classe imprenditoriale altrettanto di corto respiro. Se qualcuno avesse voluto passarsi il tempo, ma esistono modi migliori per svagarsi, avrebbe potuto seguire il recente dibattito in Consiglio comunale. E, salvo qualche frase ragionevole, ogni tanto, avrebbe assistito a una fiera dei luoghi comuni, delle ricette facili e del vuoto generalizzato.

In sostanza, dal dibattito in Consiglio emerge il ritratto di un’arretratezza politica e imprenditoriale nel saper progettareciò che ancora non c’è. Ma che dovrà esistere, pena la dissoluzione o questa lunga agonia. E allora si preferisce guardare indietro e limitarsi ad assecondare un amarcord sterile. Improduttivo.

La crisi del commercio e delle piccole e medie imprese rientra in una tendenza nazionale. E, come aggravante, qui si collega con l’emorragia di posti di lavoro e l’assenza di politiche imprenditoriali che caratterizza da decenni il territorio messinese. Il collasso dei commercianti, in ogni caso, non è certo dovuto a isole pedonali, piste ciclabili, cordoli, ForestaMe e tanti nemici immaginari. Se vogliamo continuare a guardare il dito, e non la luna, siamo però liberissimi di farlo.

La tentazione del passato che imprigiona il presente di Messina

“Ma dammi indietro la mia seicento/ i miei vent’anni e una ragazza che tu sai”, canta Vecchioni in “Luci a San Siro”. Se dobbiamo rimanere ancorati al passato, e intanto l’orchestrina del Titanic suona da 20 anni la stessa musica, limitiamoci a guardare al disastro attuale con finta indignazione. E a rimpiangere una bella macchina in tripla fila pronta a ripartire dopo aver fatto mirabolanti acquisti.. Se, invece, vogliamo davvero progettare un avvenire degno di una città da riscattare, allora ci si metta a studiare la realtà. E a pensare davvero come uscirne fuori. Senza cadere nella tentazione di utilizzare il passato per imprigionare il presente di Messina e troncare ogni prospettiva.

I pasticci nella gestione del cambiamento e il necessario risanamento sociale e culturale

E, se si vuole polemizzare con la Giunta Basile, lo si faccia per alcuni pasticci nella gestione di un cambiamento, quello del Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile), irreversibile. Ma che va gestito meglio. E bisogna pretendere, si pensi alla supervisione dei lavori dopo che vengono realizzati, che Palazzo Zanca si doti di un apparato burocratico e amministrativo di buon livello, senza il quale nessun miglioramento sarà possibile.

Spetta alla politica creare le condizioni, in termini di servizi e facilitazioni, e all’imprenditoria e al commercio saper raccogliere, davvero, le sfide del presente. Servono idee e progetti coraggiosi in parallelo con un necessario risanamento sociale e culturale a Messina.

L’auto parcheggiata dentro il negozio e la nostalgia canaglia di Nunnari e dei Magazzini Piccolo e Rotino

Tuttavia, come insegna chi governa oggi il mondo e l’Italia in relazione all’immigrazione, è più facile fornire risposte comode e autoassolutorie, piuttosto che cercare di affrontare la complessità dei problemi. Allora, sì, diciamo pure che, per colpa dei cordoli e delle isole pedonali, il commercio muore. Muore perché la signora Peppina e il signor Lillo hanno rinunciato a parcheggiare dentro il negozio. E poi ci troveremo un giorno,, magari in un bar, a ricordarci come erano buoni i pidoni di Nunnari e belli i Magazzini Piccolo e Rotino sul viale San Martino. Una nostalgia canaglia che però non fa posto a un’idea di futuro.

