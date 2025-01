2mila messinesi in meno all’anno, lavoro e sviluppo le priorità

Quando Messina fermerà il costante svuotamento e si aprirà al mondo, con progetti economici seri, nessuno parlerà più di isole pedonali e piste ciclabili

MESSINA – Facile a dirsi. Molto più difficile attuare misure concrete con progetti immediati e a medio e lungo termine. Quando Messina fermerà il costante svuotamento, con circa duemila abitanti in meno all’anno, allora sarà la svolta. Quando si aprirà al mondo, con progetti economici seri, nessuno parlerà più di isole pedonali e piste ciclabili come capri espiatori di una crisi profondissima. E antica. Il commercio è in crisi come specchio ed emblema di una città che deve, senza più perdere in guerre prive di senso tipo “isola pedonale sì o no”, ripensarsi davvero. Dati di settembre 2024: rispetto al 2013, Messina perde, in base ai dati dell’Ufficio statistica del Comune e che si fermano al 31 dicembre 2023, 19.847 unità (-8,20%). Quasi ventimila abitanti. E andrebbe considerato chi mantiene la residenza ma di fatto studia e lavora fuori. E, gennaio 2025, gli abitanti risultano non più 222.150 abitanti ma 217.113 abitanti. Insomma, l’emorragia non si ferma.

Tutto il resto è demagogia. Serve un’analisi seria sugli elementi su cui puntare per bloccare la fuga delle giovani generazioni e degli adulti messinesi. E, nello stesso tempo, occorre aprirsi al mondo e creare un sistema di servizi a supporto di chi intenda investire e trasferirsi qui.

La vocazione internazionale di Messina come città universitaria nel cuore del Mediterraneo; le aree artigianali dismesse; la Zes, zona economica speciale; il polo tecnologico innovativo I-hub; l’apertura al turismo internazionale; la formazione all’occupazione a tutti i livelli: serve tutto. E le realtà istituzionali, imprenditoriali e sindacali devono parlarsi e interagire con obiettivo l’innovazione.

Accanto al problema lavoro il nodo strutturale del disagio sociale

Dalla manodopera specializzata ai laureati e ai lavoratori qualificati, Messina ha bisogno di una radicale ricostruzione. Fa impressione, ad esempio, quando si scopre che un’impresa, succede per la riparazione delle condotte idriche ma anche in altri casi, sia composta quasi del tutto da persone che provengono da fuori. L’altro nodo fondamentale è quello sociale. Lo abbiamo scritto tante volte: o Messina affronta il divario economico e il disagio sociale o affonda.

Dalla città alla provincia, il quadro non è meno roseo. Come rileva in uno studio la Cgil, “tra le 107 province italiane Messina si colloca al novantottesimo posto per spesa sociale pro-capite. Sulla base dei dati Istat, la spesa pro-capite, per interventi sociali nella città metropolitana di Messina, cresce ma meno della media e resta al di sotto della media nazionale. La nostra spesa sociale è di 62 euro pro-capite a fronte di una media nazionale di 142 euro. Noi siamo al 98esimo posto per spesa sociale tra le 107 province italiane e siamo ultimi in Sicilia dove si registra una spesa media di 90 euro”.

Il disastro nel passaggi dal reddito di cittadinanza all’assegno d’inclusione, “il 39% privo di sostegno economico”

Ancora il report Cgil: “Con il passaggio dal Rdc (Reddito di cittadinanza) all’Adi (Assegno d’inclusione), il 39% di chi percepiva un sostegno al reddito adesso ne è rimasto privo (erano 54.641, sono 33.275). L’Adi, essendo una misura categoriale, penalizza chi non ha nel nucleo familiare un minore, un disabile o un anziano. Automaticamente è considerato occupabile. I cosiddetti occupabili poveri possono fare richiesta di Sfl (Supporto per la formazione e il lavoro), che è una misura di attivazione al lavoro che prevede un’indennità di 350 euro per la frequenza di un corso di formazione, un Puc (Progetto utile alla collettività) o Sc. Peccato che la Regione sia in forte ritardo sui corsi. Il risultato è che da settembre 2023 a giugno 2024 sono state pagate in media 2,3 mensilità”.

La miopia del governo nazionale e le potenzialità di Messina

Certo, complice la miopia del governo nazionale, e senza un progetto per il sud, ogni strada verso il riscatto è in salita. Ma Messina non avrà il destino segnato se saprà puntare su potenzialità che comunque esistono. In caso contrario, continueremo a parlare dell’isola pedonale come freno a uno sviluppo che, se c’è, non dipende certo dall’uso delle auto.

