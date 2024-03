Nel mare di Milazzo avvistato un raro pesce flauto FOTO

L’esemplare è stato avvistato nelle acque del Tono di Milazzo: a segnalarlo è stato il biologo Carmelo Isgrò

MILAZZO – Un pesce “alieno” nel mare di Milazzo. No, non stiamo parlando di un pesce giunto dalle stelle, per quanto l’idea potrebbe sembrare affascinante. Stiamo parlando, invece, di una specie estranea ai nostri mari, ovvero del pesce flauto conosciuto anche come “Fistularia commersonii”.

L’esemplare è stato avvistato nelle acque del Tono di Milazzo, a segnalarlo è stato il biologo Carmelo Isgrò, fondatore del Museo del Mare e attivista per la difesa degli ecosistemi marini.

Carmelo Isgrò ha ipotizzato come questa specie possa essere giunta nei nostri mari, a fronte anche di alcuni rari avvistamenti verificatisi negli scorsi anni: «Si tratta – ha spiegato – di un pesce diffuso nella fascia tropicale dell’Oceano Indiano e dell’Oceano Pacifico e nel Mar Rosso. Ed è proprio dal Mar Rosso che è penetrato, attraverso il canale di Suez, nel mar Mediterraneo (migrazione lessepsiana). Pensate che è stato segnalato per la prima volta nel 2000 in Israele ma negli anni successivi si è rapidamente espanso conquistando tutto il Mediterraneo».