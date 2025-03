La Dc a Messina, Cuffaro “benedice” Frazzica segretario

Il congresso provinciale della Democrazia cristiana: Rebecca Rinaldo eletta commissaria per i giovani

MESSINA – Primo congresso provinciale della Democrazia cristiana a Messina. Giovanni Frazzica è stato eletto nuovo segretario provinciale della Dc e Messina e Rebecca Rinaldo commissaria provinciale giovani. L’elezione è avvenuta questa mattina all’Istituto Cristo Re. A “benedire” le nomine il segretario nazionale Totò Cuffaro: “L’elezione di Giovanni Frazzica è il frutto dell’impegno, della dedizione e della capacità di ascoltare le esigenze della comunità che lo ha sempre contraddistinto. Sono certo che il partito continuerà a crescere e a rappresentare al meglio i valori e le aspirazioni dei cittadini. Rebecca

Rinaldo, con la sua determinazione e sensibilità, saprà rispecchiare le esigenze e le aspirazioni dei giovani della provincia di Messina”.

“La visione e la determinazione di Frazzica e Rinaldo saranno fondamentali per affrontare le sfide che ci attendono e per costruire un futuro migliore per tutti – ha dichiarato a sua volta Stefano Cirillo, segretario

regionale della Dc-. A entrambi le più sincere congratulazioni”.

Due consiglieri a Palazzo Zanca

Fanno parte della Democrazia cristiana, nel Consiglio comunale di Messina, tra i continui cambiamenti di partito, Giovanni Caruso e Mirko Cantello.

L’area politica di riferimento è il centrodestra.

“Tra Dc e Lega una grande intesa. E attendiamo il ponte”

“Una visione politica simile e relazioni personali forti e durature. Queste le due colonne sulle quali si reggono i rapporti tra la Lega e la Dc in Sicilia”. Così Davide Paratore, responsabile provinciale del partito di Matteo Salvini nel Messinese, durante il proprio intervento al congresso.

“In futuro ci attendono sfide importanti per il nostro territorio, a partire dalla costruzione del ponte sullo Stretto – ha proseguito Paratore (nella foto in basso) – i cui cantieri, stando alle recentissime dichiarazioni della Webuild, saranno avviati entro la fine di aprile e sono sicuro che su questo e su altri temi altrettanto importanti per lo sviluppo della Sicilia lavoreremo bene insieme con la Dc. Ma come Lega in queste settimane siamo impegnati su altri due punti fondamentali: la pace in Ucraina e la nuova rottamazione in 120 rate che una volta approvata, darà respiro a milioni di famiglie, aziende e professionisti in difficoltà con il fisco non per volontà propria ma a causa della crisi economica. Perché un dato è certo: l’interesse principale del nostro partito è la difesa dei territori, dei lavoratori e delle famiglie. Temi fondamentali che la sinistra ha messo da parte da troppi anni, come gli elettori che ci hanno votato e che continueranno a premiare il nostro impegno hanno ben compreso”.

