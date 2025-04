La Dc alle elezioni provinciali, “nostalgia per lo scudo crociato”

Il presidente della Democrazia cristiana Grassi e il segretario Frazzica hanno presentato la lista a Messina

MESSINA – Elezioni provinciali: la lista Dc si prepara alla competizione elettorale anche a Messina. “La legge elettorale non ci aiuta, dato che il 27 aprile si svolgeranno elezioni di secondo livello (possono votare solo sindaci e consiglieri, n.d.r.) ma noi siamo un partito in crescita. Puntiamo a riprendere un ruolo fortemente rappresentativo. C’è tanta attenzione e nostalgia per la Democrazia cristiana”, sottolineano il presidente Renato Grassi e il segretario provinciale Giovanni Frazzica. Con tanto di foto di De Gasperi e Moro, nella sede in via Romagnosi, e con i consiglieri comunali Caruso e Cantello, la nuova Dc si presenta. “Una lista di seri professionisti, dediti al lavoro”, aggiunge Frazzica.

“La lista dei candidati risulta formata da 9 candidati, cinque uomini e quattro donne, due in più del numero minimo previsto per legge. Il conseguimento di questo primo obiettivo, a soli 20 giorni dalla celebrazione del primo congresso del partito, costituisce motivo di cauta speranza per il prossimo futuro”, mette in evidenza sempre Frazzica.

Questi i nomi dei 9 candidati: Giovanni Caruso, Mirko Cantello, Giuseppe Drago, Gianfranco Gentile, Rosalia Giorgi, Maria Vittoria Cipriano, Alessia Bonanno, Francesco Merlino e Jamira Conti Papuzza.

