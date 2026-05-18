La Domotek Volley Reggio Calabria realizza il triplete in A3 e centra la promozione

Dopo aver vinto Coppa Italia e SuperCoppa la formazione amaranto ottiene anche la promozione in A2 dopo una sfida finale risolta a gara3 al PalaCalafiore

REGGIO CALABRIA – Il capolavoro è servito e con un triplete da sogno la Domotek Volley Reggio Calabria scrive la storia del Volley reggino, regionale e nazionale. Dopo la Coppa Italia Del Monte e la Supercoppa è arrivato il momento tanto atteso contro un grande avversario ed a cospetto dei settemila del Palacalafiore, record assoluto stagionale, davanti a cui gli amaranto di mister Polimeni completano il sogno superando Belluno nella finale promozione e conquistando di forza la Serie A2.

Emozioni a raffica ed una festa che si è sparsa per le strade di Reggio Calabria. Una gara perfetta domenica sera, contro un grande avversario, gestita con cura, vantaggi minimi ed allunghi perentori quando serviva. Andrea Innocenzi mvp della gara, Davide Saitta regala momenti di grande volley, lo seguono a ruota il libero De Santis, Lazzaretto, Presta, Zappoli ed un indomito capitano Laganà.

La vera forza, però, è stata il gruppo: un gruppo con la G maiuscola che non si è mai scomposto, rialzandosi con cura e trascinando la città di Reggio Calabria da numeri minimi ed una passione sopita per il volley, lontano in ambito maschile da tanti anni a questi livelli ad una gagliarda e dirompente esplosione di felicità, aggregazione e vittorie su vittorie.

Domotek Volley – Belluno 3-0

Antonio Polimeni schiera De Santis libero, Innocenzi e Presta al centro, Laganà opposto, con Zappoli e Lazzaretto schiacciato. Belluno, team allenato da mister Mastrangelo, risponde con Hoffer libero, Marsili palleggiatore, Basso e Mozzato centrali con Berger e Corrado in schiacciata e Giannotti opposto.

Nel primo set Zappoli inizia subito con un ace. Corrado risponde per l’uno a uno. Saitta per Luce Presta per il 2-1. Pipe di Berger per il 2-2. Laganà firma il 3-2 ben servito da Saitta. Giannotti pareggia ancora. Domenico Laganà per il nuovo vantaggio. Primo vantaggio Belluno con Mozzato a muro. Innocenzi firma il 5-5. Vantaggio Belluno con Berger. Pari di Zappoli.(6-6). Mozzato ben servito da Marsili per il 6-7. Luca Presta e Laganà firmano pari e vantaggio. 12-10 con Innocenzi in grande spolvero. 14-11 mini break. 15-11 molto bene Zappoli. 16-11 Luca Presta a punto. Ancora più cinque con Zappoli. Belluno arriva sul meno 3. 18-16 Belluno si avvicina con Corrado. Ancora Corrado firma il meno uno. 20-18 con il punto di Laganà. 21-19 muro di Innocenzi. 21-20 con Berger al top. Zappoli per il 22-20. 22-21 con Corrado in pipe. Set point con il muro di Luca Presta. 24-22 non molla Giannotti. La Domotek ne ha di più e chiude il set sul 25 a 22.

Nel secondo parziale 4-0 Domotek ad inizio set con Zappoli in evidenza. 5-2 ancora con Zappoli. 6-4 con Belluno che punge. 7-5 punto di Innocenzi. 8-5 con Laganà in evidenza. 9-6 con il punto di Lazzaretto. 11-6 primo vero break amaranto. Giannotti per il 12 a 8. 17-11 Innocenzi è super con due colpi da maestro. 20-12 con un recupero pazzesco di De Santis. 21-14 con la Domotek in volo. Muro di Saitta 22-15. Berger con il set point inverso. 24-18. La Domotek la spunta, nel set maggiormente dominato con un 25 a 19 finale.

Nel terzo parziale 0-1 con Berger. Innocenzi è super. 5-3. Giannotti ricuce il gap 7-5 con la pipe di Lazzaretto Mozzato sire il 7-6. 9-7 con l’errore Berger. Muro di Lazzaretto. 11-7 con Laganà in evidenza. 11-8 con Giannotti a punto. Innocenzi per il 15 a 11. Punti di Luca Presta per il 16 a 12. 16-13 a firma Giannotti. 20-16 con l’ace di Laganà. 21-18 con Laganà strepitoso. 23-19 con l’errore di Berger. Muro out per il match point. L’ultimo punto, così come è giusto che sia, lo sigla il capitano Domenico Laganà , simbolo del club dal giorno zero, dalla Serie B (come lui Polimeni, Giglio e Lopetrone insieme al dirigente Martino). Il primo tentativo viene annullato dal video check. Il secondo regala un tripudio assoluto alla Città di Reggio Calabria. Termina 25-23