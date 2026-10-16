La droga barattata in tempo di crisi. In 28 dal giudice, intanto c’è chi esce

Novità e nomi dell'operazione Crack Palace sull'asse dello spaccio Messina-Milazzo-Barcellona

Messina – Si avvicina il vaglio preliminare sull’operazione Crak Palace sull’asse della droga tra Messina, Milazzo e Barcellona. Il prossimo 28 ottobre la giudice per le indagini preliminari Arianna Raffa esaminerà infatti le ipotesi d’accusa nei confronti dei 28 indagati finali, per i quali la Procura di Messina ha chiesto il processo. Intanto la trafila giudiziaria seguita al blitz registra novità.

Operazione Crack Palace, che ha deciso la Cassazione su Biondo

La Corte di Cassazione ha infatti annullato senza rinvio l’ordinanza per Tonino Biondo, tra i principali protagonisti dell’indagine, facendo cadere in sostanza l’accusa di associazione ai fini di spaccio, come sollecitato dal difensore l’avvocato Sebastiano Campanella (nella foto). La Suprema Corte ha invece chiesto un nuovo Riesame per due singoli episodi di spaccio, per i quali Biondo tornerà quindi davanti al Tribunale della Libertà. Per la sesta Sezione penale della Cassazione i gravi indizi di colpevolezza non c’erano e la decisione del Riesame è stata annullata malgrado il parere contrario del procuratore generale.

Inchiesta anti droga, tutti gli indagati

Biondo ora attende l’inizio dell’udienza preliminare, fissata a fine mese, insieme agli altri indagati dell’operazione Crack Palace. Si tratta di: Carmelo “mezzatesta” Benenati, Luigi “joker” Crescenti, Giuseppe Murabito, Antonino Gitto, Simone Serifovik, Orlando Mento, Vincenzo Rodriquez, Davide Emanuele, Emanuela Sofia, Francesca Alacqua, Luigia Eni, Cinzia Genesi, Giovanni Crinò, Alessio Danaro, Vittorio Cambria, Jonathan Cambria, Antonino Dama, Salvatore Formica, Emanuele Ndoj, Michele Arena, Rosario Giunta, Tindaro Mario Lombardo, Giuseppe Pizzi, Fabio Alfino Sicilia, Sebastiano Amenta, Daniele Ruvolo, Giacomo Normanno.

Il blitz dei Carabinieri a marzo

La retata dei Carabinieri risale al marzo scorso ed ha riguardato 17 persone accusate di aver trafficato e smerciato cocaina, crack e hashish tra Messina e Milazzo. I pusher spacciavano anche a San Filippo del Mela, Merì, Barcellona e l’isola di Vulcano. A capo del giro, secondo la Direzione distrettuale antimafia di Messina che ha coordinato gli accertamenti, c’erano Mezzatesta e Joker. Le cimici-spia degli investigatori hanno rivelato che anche il mondo dello stupefacente subisce gli effetti della crisi economica ed in molti casi le dosi erano state barattate.