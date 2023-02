La droga "vola" dal sesto piano, condannato pusher - Tempostretto

Un anno al 35enne arrestato dalla Polizia a Gazzi mentre tentava di liberarsi di 40 grammi di stupefacente.

MESSINA -Sconterà un anno e dovrà pagare una multa da 1200 euro il 35enne messinese fermato dalla Polizia qualche giorno prima di Natale per possesso di marijuana e hashish. L’uomo è comparso davanti al giudice e il suo legale, l’avvocato Pietro Ruggeri, ha optato per il rito abbreviato. Per il pusher è quindi arrivata la sentenza di condanna. L’Accusa aveva sollecitato una pena più severa, 2 anni e 15 mila euro di multa. Ma il giudice, sentito anche il difensore, ha deciso diversamente.

L’arresto era scattato dopo un controllo nell’abitazione del 35enne nel quartiere Gazzi, che ha precedenti. Quando gli agenti hanno bussato alla porta, ha cercato di liberarsi dello stupefacente gettandolo dalla finestra verso il tetto della palazzina di fronte, al sesto piano. Sotto, però, c’erano altri poliziotti appostati, che hanno seguito tutta la scena e recuperato il pacchetto “volante”. Dentro c’erano 40 grammi tra hashish e marijuana, confezionate in 6 dosi. Impossibile per lui evitare l’arresto.