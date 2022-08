La Fair Play Messina da domani in ritiro ad Antillo - Tempostretto

Il ritiro precampionato è riservato alle classi 2009, 2010 e 2011. I giovani calciatori saranno ospiti de “Il Giardino di redenzione” fino al 4 settembre

MESSINA – Tra le pochissime società dilettantistiche in Italia a effettuare un ritiro precampionato per l’attività di base, l’Asd Fair Play Messina – Juventus Academy manterrà questa tradizione per il quinto anno consecutivo. Una scelta, quella operata dalla società presieduta da Guido Pecora, che ha come motivo principale la socializzazione e il divertimento dei ragazzi che potranno fare gruppo e iniziare anche a responsabilizzarsi, considerata la condizione di “autogestione” con cui dovranno misurarsi.

I giovani calciatori, infatti, saranno ospiti fino al 4 settembre de “Il Giardino di redenzione”, struttura ricettiva immersa nel verde, con ampi spazi comuni e una zona esterna molto accogliente circoscritta da folta vegetazione e alberi secolari. La società, inoltre, ha organizzato il servizio mensa, la pulizia e la sanificazione giornaliera delle camere con la collaborazione di personale qualificato.

Prosegue esperienza con Juventus Academy

Quest’anno l’esperienza dei nostri ragazzi sarà impreziosita dalla presenza di tecnici e scouting della Juventus Academy. Si succederanno Giuseppe Cedro e Stephan Saporito, Allenatori giocatori di movimento; Francesco Barone, Allenatore dei portieri; Alfredo Femiano, Scout per la Sicilia della Juventus Academy; Corrado Ferracuti, Responsabile scouting nazionale Juventus Academy. Presenti anche i nostri allenatori e il direttore tecnico dell’Asd Fair Play Messina – Juventus Academy, Valerio Leto.

I ragazzi effettueranno due sedute di allenamento al giorno nell’impianto di calcio a 11 in erba sintetica di ultima generazione, con l’opportunità di poter anche utilizzare la palestra attigua per lavori specifici. Non solo allenamenti però per ragazzi e staff tecnico che, nel tempo libero, potranno effettuare passeggiate tra i boschi e usufruire della piscina comunale di Antillo, attigua allo stesso impianto sportivo.

Il luogo del ritiro

“Il Giardino di Redenzione” ospiterà gli atleti dell’Asd Fair Play Messina – Juventus Academy con il seguente calendario:

Giovanissimi 2009 – Da mercoledì 17 agosto (check-in 15/16) a martedì 23 agosto (check-out 18)

Esordienti 2010 – Da mercoledì 24 agosto (check-in 15/16) a martedì 30 agosto (check-out 18)

Esordienti 2011 – Da mercoledì 31 agosto (check-in 15/16) a domenica 4 settembre (check-out 12)

