Messina. La Fair Play farà parte della Juventus Academy per i prossimi due anni - Tempostretto

La Fair Play trasmetterà il “Metodo Juventus” attraverso metodologie e la formazione dei tecnici: "Essere accademia di riferimento per la Sicilia è una grande opportunità"

MESSINA – L’Asd Fair Play Messina comunica che a partire dal 1° luglio 2022 avrà inizio una collaborazione biennale, valida per le stagioni 2022/23 e 23/24, con la Juventus Football Club. Grazie a questa la società messinese entrerà a far parte delle Juventus Academy in Italia. Nasce così un’importante sinergia tra la più scudettata società professionistica d’Italia e la Fair Play.

Le Juventus Academy rappresentano un numero ristretto di centri d’eccellenza e di riferimento sul territorio nazionale, selezionate in base a una serie di parametri sportivi e valoriali. Qui viene trasmesso il “Metodo Juventus” attraverso la condivisione delle metodologie, la formazione dei tecnici e le visite effettuate dallo staff Juventus durante il corso della stagione sportiva, con l’obiettivo di trasmettere la professionalità dei metodi e delle programmazioni Juventus direttamente alle società presenti sul territorio italiano.

Fair Play: “Un onore e una grande opportunità”

L’entusiasmo con cui la Fair Play Messina entra a far parte del mondo Juventus è rappresentato dalle dichiarazioni del presidente Guido Pecora: “Entrare a far parte del mondo Juventus Academy, come accademia di riferimento per la Sicilia, rappresenta un onore e una grande opportunità per la Fair Play Messina. La firma di oggi è il completamento di un percorso di conoscenza e valutazione da parte di Juventus, iniziato oltre un anno fa, al termine del quale ci sono stati riconosciuti i requisiti necessari per poter sviluppare al meglio il potenziale e i valori etici e tecnici di Juventus in Sicilia.

Siamo molto motivati, entusiasti e allo stesso tempo consapevoli del grande lavoro che ci aspetta. Grazie agli investimenti e al supporto di Juventus vogliamo rendere Juventus Academy Fair Play Messina il luogo ideale nel quale poter praticare il calcio in Sicilia. È un progetto aperto a tutta la provincia di Messina e all’intero territorio siciliano grazie al nostro convitto. L’obiettivo – conclude Pecora – è formare e far crescere secondo i valori dello sport le future generazioni e, se possibile, anche i futuri calciatori”.