La "Familia Paone" porta al Teatro dei 3 Mestieri l'emigrazione degli italiani in Sud America - Tempostretto

L'opera della produzione Teatro Stabile d'Abruzzo è diretta e interpretata da Rossella Gesini e Stefano Angelucci Marino

MESSINA – Al Teatro dei 3 Mestieri di Messina va in scena “Familia Paone”, lo spettacolo prodotto da Teatro Stabile d’Abruzzo con la regia e l’interpretazione di Rossella Gesini e Stefano Angelucci Marino. Il tema centrale dell’opera, secondo appuntamento della stagione “Tracce di inchiostro”, è l’emigrazione degli italiani in Sud America. Andrà in scena sabato 11 febbraio alle 21 e domenica 12 alle ore 18.30.

La trama

Nove personaggi, membri della stessa famiglia, incrociano le loro vite segnate dallo sradicamento e dalla perdita di identità. Un racconto, come un fiume in piena, da una generazione all’altra, da un modo di vivere (e di intendere la vita) all’altro, tutti con il fardello di una identità sospesa. Questa è una storia di integrazioni mancate e amori appassiti, una storia che distrugge e consuma. È la storia della Familia Paone; quattro generazioni di maschi italiani con mogli e figli al seguito. In una girandola di incontri e scontri familiari, ognuno proverà a convincere Emanuele Paone, il figlio più piccolo della coppia più giovane, ad accettare una importante offerta di lavoro ricevuta. Ne esce fuori uno spaccato in parte comico, in parte tragico. Per la precisione tragicomico.