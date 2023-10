La Fenice Amaranto ingrana la seconda, Igea e Sant'Agata pronte allo scontro - Tempostretto

In Serie D vince l'Igea nonostante il terremoto societario, mentre il Sant'Agata viene sconfitto di misura

Il settimo turno in Serie D è andato in archivio senza sconvolgere la classifica. Restano in testa il Siracusa a 19 punti e il Trapani a 18 (quest’ultima ancora a punteggio pieno e con una partita in meno giocata), mentre registra un turno di stop il Città di Sant’Agata in esterna arrivato dopo tre vittorie consecutive.

L’ex Reggina invece piazza un bel colpo in casa contro il Licata che veniva da sei risultati utili consecutivi non avendo ancora perso. La formazione amaranto vince la sua seconda partita di fila, superando gli ospiti per 2-0. La Nuova Igea Virtus, terremotata dalle esonero del tecnico Ferrara e le successive dimissioni del direttore generale Bottari ed entrata in silenzio stampa, si è affidata al vice Vincenzo Pirelli e nonostante le difficoltà vissute in settimana ottiene i tre punti.

I risultati di Sant’Agata e Igea diventano molto interessanti in vista dello scontro diretto del prossimo turno, perché i barcellonesi in caso di vittoria sorpasserebbero proprio i biancazzurri in classifica, ma dovranno espugnare il “Fresina”. Nel prossimo turno anche per l’ex Reggina un derby in quanto farà visita alla Gioiese al “Lopresti” di Palmi.

La Fenice Amaranto – Licata 2-0

Due gol, uno per tempo, bastano a La Fenice Amaranto a superare il forte Licata che occupava la terza posizione in classifica. La formazione siciliana era fin qui imbattuta in campionato avendo collezionato tre vittorie e tre pareggi ma al “Granillo” di Reggio Calabria ha subito la prima sconfitta. A sbloccare la sfida Barillà dal dischetto al 12′ dopo che lui stesso si era procurato il rigore subendo un fallo dentro l’area avversaria, nella ripresa subito al 48′ a chiudere i conti Marras che si inserisce in area piccola su invito di Barillà e scaraventa la sfera nella porta avversaria.

Nuova Igea Virtus – Gioiese 2-1

I padroni di casa sbloccano la sfida al 22′ con la rete di Isgrò e chiudono in vantaggio il primo tempo. Nella ripresa la reazione della Gioiese si concretizza all’ora di gioco quando De Marco firma l’uno pari. I giallorossi tirrenici hanno comunque la forza di riproporsi in avanti sfiorando più volte il raddoppio sino alla rete di Longo al 75′. Nel finale devono difendersi dall’assedio della Gioiese.

Sancataldese – Città di Sant’Agata 1-0

Al 3’ su un corner battuto da Squillace falla stacca di testa ma un difensore salva sulla linea. Al 23’ su una punizione Nagy svetta di testa ma la palla termina fuori. Al 25’ ci prova Severino con il destro da fuori ma dolenti si allunga e mette in angolo. Al 28’ si fa vedere anche la Sancataldese con Zerbo che ci prova con il sinistro dal limite ma il pallone finisce tra le braccia di Iovino. Al 30’ super occasione per la Sancataldese con Iovino che si supera per impedire al pallone calciato da Zerbo di insaccarsi.

Al 48’ Zerbo calcia dal limite ma il suo tiro colpisce il palo. Al 50’ Zerbo serve Mazza in area che va al tiro ma Iovino respinge. Al 52’ grandissima occasione per Carrozzo che tutto solo contro Dolenti, calcia ma Dolenti si supera e con i piedi mette in angolo. Al 53’ è ancora Mazza a impegnare le mani di Iovino ma senza trovare la rete. Al 91’ punizione di Zerbo che si stampa sul palo esterno. Al 94’ arriva la beffa: Mal atterra in area un avversario e l’arbitro senza esitare concede il penalty: Zerbo si presenta dal dischetto e spiazza Iovino per il gol vittoria dei padroni di casa.

Foto dalla pagina Facebook Lfa Reggio Calabria