“La fisica che ci piace”, il prof. Schettini conquista Messina

Al Palacultura lo show del docente più popolare sul web ha appassionato il pubblico

MESSINA – Una vera e propria lezione. Con i banchi sul palco e una lavagna, fa partecipare il pubblico e conquista per la sua forza comunicativa fuori dal comune. Un carisma, una simpatia, una competenza, un modo di essere che entusiasma bambini, ragazzi e adulti. Lui è il professore più famoso sui social: Vincenzo Schettini. E il pubblico del Palacultura, mercoledì scorso, è stato quello delle grandi occasioni, sold out da giorni, con la felicità di partecipare allo show “La fisica che ci piace”, che mercoledì ha fatto tappa a Messina.

Partito lo scorso 15 dicembre, il tour del professore Vincenzo Schettini, vero fenomeno del web, ha fatto tappa per la prima volta in Sicilia. Per la prima volta le sue lezioni si sono trasformate in uno spettacolo dal titolo “La fisica che ci piace – La lezione show”. Un show di Vera Produzione, con regia dell’attore e conduttore Paolo Ruffini, qui nelle vesti pure di produttore.

Una lezione di fisica e di vita

Per l’occasione, Schettini non ha perso le sue doti divulgative, facendo appassassionare giovani e meno giovani: dagli insegnanti, tanti, ai bambini e ragazzi presenti al Palacultura. Una lezione di fisica e di vita, perché l’insegnamento non può essere sganciato da ciò che si è e che si vuole trasmettere, che ha avuto anche dei momenti di puro spettacolo. Come quel “Volare” di Modugno, nel segno della libertà e della fantasia, cantato a squarciagola da tutto il pubblico, con il protagonista che suona il violino.

Facendo del palcoscenico un’aula scolastica, e coinvolgendo negli esperimenti, il popolarissimo (e amatissimo) prof. di Fisica mescola “alto” e “basso”, le vette della sua affascinante materia e gli effetti pratici nella vita di ogni giorno.

Oltre un milione di follower su Instagram e Tik Tok, e oltre 100 milioni di visualizzazioni su Youtube, non sono frutto di un fenomeno effimero. E la conferma è sul palco. Lì dove Schettini, docente alle scuole superiori, dimostra tutte le sue doti di comunicatore. Ma anche di uomo di scienza e di spettacolo, in un binomio riuscito. E, così facendo, crea un ponte tra il passato e il futuro. Tra la quantistica e le potenzialità future della scienza, trasmettendo sempre a giovani e meno giovani la passione per la vita.







