Redazione

“Io, ex interinale di Atm e la mia causa di lavoro dal 2019”

lunedì 08 Dicembre 2025 - 11:40

Ci scrive un cittadino messinese: "Da sette anni attendo la sentenza, con gravi conseguenze umane, economiche e sociali"

MESSINA – Le cause del lavoro e la sua durata infinita. Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un cittadino.

“Sono un ex interinale della vecchia azienda Atm Messina. Da sette anni (il procedimento è iniziato nel 2019, n.d.r.) aspetto l’esito di una causa. La vicenda ha inizio nell’agosto del 2018 dove a 45 padri di famiglia non viene rinnovato il contratto. A impugnare la causa contro il Comune, l’Atm Messina e l’agenzia interinale, sono stati in 18. La causa è stata affidata alla giudice del Lavoro Rosa Bonanzinga”.

“La lentezza dei procedimenti e i lavoratori in stallo per anni”

Conclude l’ex lavoratore interinale: “Abbiamo subìto in questi lunghi sette anni un fortissimo impatto umano, economico e sociale da terzo mondo. Istituzioni e opinione pubblica dovrebbero intervenire su casi di licenziamenti illegittimi e ritardi della giustizia del lavoro. Chiedo supporto mediatico per far luce sulla lentezza dei procedimenti che lasciano i lavoratori in stallo per anni”.

