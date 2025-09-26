 La giornalista Laura Simoncini riconfermata alla presidenza dell’Ucsi

La giornalista Laura Simoncini riconfermata alla presidenza dell’Ucsi

Redazione

La giornalista Laura Simoncini riconfermata alla presidenza dell’Ucsi

venerdì 26 Settembre 2025 - 14:18

Alla guida ancora dell'Unione cattolica stampa italiana, sezione di Messina. Ad affiancarla il direttivo

MESSINA – La giornalista Laura Simoncini è stata riconfermata alla presidenza della sezione messinese “Carmelo Garofalo” dell’Unione Cattolica Stampa Italiana (Ucsi). Ad eleggerla all’unanimità il Consiglio direttivo che la affiancherà per il quadriennio 2025-2029.

Laura Simoncini, vicepresidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia, è collaboratrice di “Gazzetta del Sud” ed “Rtp”, e da quasi un ventennio è impegnata nell’Ucsi, anche livello regionale, ricoprendo la carica di segretaria da ben due mandati.
Nel corso dell’assemblea elettiva si è tenuto un intervento spirituale curato da mons. Giò Tavilla, assistente ecclesiastico dell’Ucsi Messina. Ad affiancare la presidente Simoncini, il direttivo composto da Domenico Interdonato (vicepresidente), Letizia Lucca (segretaria), Tiziana Sidoti (tesoriera). Consiglieri: Italia Moroni Cicciò, Lucia Gaberscek, Rocco Papandrea, Antonio Morreale, Antonio Baglio. 

“Sono orgogliosa di essere stata riconfermata alla guida dell’Ucsi provinciale – ha detto Laura Simoncini –. Una sezione storica, da sempre presenza importante, radicata e attiva all’interno del territorio. Nonostante il mondo editoriale stia attraversando una crisi profonda, l’impegno dei comunicatori cattolici è quello di promuovere un’informazione etica e responsabile. Noi giornalisti, soprattutto nell’era delle fake news, siamo chiamati quotidianamente a dare informazioni autentiche ricercando quell’approfondimento che oggi rappresenta una vera e propria sfida”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di Tempo Stretto, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO
Risanamento, le demolizioni ripartono da Largo Diogene VIDEO
Sgomento a Vittoria, ragazzo sequestrato da individui armati e incappucciati
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED