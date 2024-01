La Jsl Girls supera Scicli, saltata la sfida tra Women e Sport Palermo

Nella nona giornata del campionato di Eccellenza femminile non si presentano gli avversari della Jsl Women. Le Girls vincono grazie alle reti di Cicirello e Amante

BROLO – È ricca di impegni l’agenda delle squadre femminili della Junior Sport Lab. Nello scorso weekend, è saltato quello della Jsl Women contro la Sport Palermo, valido per la 9ª giornata del campionato di Eccellenza a causa della mancata presentazione degli avversari allo stadio Comunale di Brolo. Nel girone B, la Jsl Girls ha battuto per 2-0 la Cr Scicli grazie alle reti realizzate da Ylenia Cicirello su rigore e Francesca Amante con un preciso rasoterra.

Le neroverdi creano numerose occasioni nel primo tempo, non riuscendo, però, a finalizzarle, tanto che si va all’intervallo a reti inviolate, mentre poi il punteggio si sblocca e la compagine guidata in panchina da Alessio Giuffrè conquista la meritata vittoria.

Nel torneo Under 17, le ragazze allenate da Marco Palmeri sono uscite battute con onore per 4-2 dal campo del Palermo, dove Denise Merlino ha messo a segno una doppietta, e se la vedranno oggi (mercoledì 10 gennaio, ndr), sempre in trasferta, con le coetanee dell’Alpha Sport San Gregorio. Da segnalare, inoltre, l’esordio stagionale dell’Under 15 di calcio a 5, che ha superato a domicilio la Vivi Don Bosco per 7-4 grazie ai gol di: Ilary Muschio 2, Roberta Campo 2, Violante Parisi Raymo, Sabrina Lo Biundo e Giulia Sciotto.

Risultati e classifica Eccellenza femminile

Girone A: JSL Women-Sport Palermo n.d. (3-0); Vigor Montelepre-Marsala 2-5; Giovanile Rocca-Palermo 1-2.

Classifica: Giovanile Rocca 17; JSL Women 16; Marsala 13; Vigor Montelepre 6; Sport Palermo -1. *Palermo 20 f.c.

Girone B: Jsl Girls-Cr Scicli 2-0; SSD Unime-Vittoria Fc; Alpha Sport San Gregorio-Siracusa 1-2.

Classifica: Siracusa 19; SSD Unime 18; Cr Scicli 13; Alpha Sport San Gregorio 3; Vittoria Fc 0. *JSL Girls 16 f.c.

