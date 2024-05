“Il governo Meloni taglia la decontribuzione al Sud”

Lo denuncia il segretario del Pd Sicilia Barbagallo

“Il governo Meloni dice di amare il Sud. Ma sono solo parole. I fatti sono ben diversi e sono incontestabili: il ministro Fitto infatti, dopo aver accentrato a sé le risorse del Pnrr e avere cancellato le Zes, ora ha deciso di tagliare da giugno anche la “decontribuzione Sud”. Una norma che consentiva lo sgravio del costo del lavoro che riguarda circa 3 milioni di lavoratori dipendenti di qualche migliaio di imprese del Meridione”. Lo sostiene il parlamentare e segretario del Partito democratico Sicilia Anthony Barbagallo.

Aggiunge il deputato: “E al danno si aggiunge la beffa di una mancetta da 100 euro lordi, annunciata in pompa magna col decreto Primo maggio, mentre la “decontribuzione Sud”, seppur prevista fino al 2029, terminerà a giugno perché non verrà più finanziata”.

“Tutto questo è inaccettabile oltre che incomprensibile – prosegue il segretario- da parte di un governo da cui attendiamo ancora di scoprire la prima vera opera finanziata in Sicilia dove per altro il sistema sanitario è al collasso, la scuola è un disastro e – conclude – il lavoro continua ad essere un miraggio”.

Nella foto Barbagallo con la segretaria Elly Schlein a Portella della Ginestra il primo maggio.

Articoli correlati