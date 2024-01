La Jsl Women aspetta Marsala. Palmeri: “A volte paghiamo il gap d’esperienza”

Il tecnico alla vigilia della sfida, la seconda partita del triangolare di Coppa Italia, che si giocherà al Comunale di Brolo domenica alle 16

BROLO – La Jsl Women ospiterà domenica il Marsala nella seconda partita del triangolare delle semifinali di Coppa Italia regionale di calcio femminile. Il match, che si disputerà al Comunale di Brolo con inizio alle ore 15, è in calendario per le neroverdi dopo la sconfitta rimediata nella gara d’apertura in casa del Palermo e a due settimane dall’incrocio di campionato proprio contro le lilibetane. Diverse le assenze tra infortuni e squalifiche, ma tanta è voglia di conquistare un risultato positivo. Jsl Women-Marsala verrà arbitrata dal signor Francesco Milazzo di Barcellona Pozzo di Gotto.

“Abbiamo alcune ragazze fuori per infortuni e non saranno convocate, ma speriamo di recuperarle presto, così come le squalificate – il tecnico Marco Palmeri presenta l’incontro -. Approcceremo la sfida con lo stesso apprezzabile atteggiamento della precedente, cercando di raccogliere, però, di più”. Cosa è mancato a Palermo per fare risultato? “La mentalità è stata positiva e dobbiamo fare i complimenti alle avversarie per l’ottima prestazione che hanno fornito. In un incontro sostanzialmente equilibrato, sono state brave nel punirci ad ogni errore commesso. Paghiamo, a volte, il gap di esperienza in campo e lo stesso nostro modo propositivo di giocare ci porta a prendere dei rischi, ma continueremo a farlo perché è necessario per creare una precisa identità calcistica. Tatticamente, di reparto e anche individualmente la crescita è, comunque, evidente nel gruppo che alleno”.

Programma 2ª giornata semifinali Coppa Italia

Triangolare A: Junior Sport Lab-Marsala (riposa Palermo).

Triangolare B: CR Scicli-Siracusa (riposa SSD Unime).

