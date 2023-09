La Jsl Women fissa gli obiettivi. Palmeri: "Nessun traguardo precluso" - Tempostretto

Alla squadra maggiore sei nuove calciatrici si sono aggregate ad un gruppo già solido. Crescono anche il vivaio e la scuola calcio

BROLO – Il calcio femminile a Brolo sta crescendo in modo esponenziale, l’intero movimento femminile neroverde in tutte le sue componenti, scuola calcio, settore giovanile e squadra maggiore, si è rinforzata durante l’estate. In particolar modo nella squadra che giocherà l’Eccellenza femminile sono sei le nuove giocatrici che si sono aggregate ad uno zoccolo duro già solido, potendo contare quindi su una maggiore esperienza rispetto al passato. Il direttore tecnico Marco Palmeri è ottimista su una ulteriore evoluzione sportiva e la Junior Sport Lab Women alza l’asticella delle ambizioni per la stagione 2023/24.

“Gli open day sono stati una piacevole sorpresa con numero di partecipanti alto fin da subito – il direttore tecnico Marco Palmeri analizza, così, il momento “storico” della JSL Women -, ciò ci ha responsabilizzati ulteriormente nel cercare di programmare, nel migliore dei modi, l’attività dal punto di vista organizzativo, che è uno degli aspetti su cui puntiamo di più. Con la squadra maggiore femminile, stiamo lavorando già da due settimane e penso che a fine mese saremo a pieno regime in vista dell’inizio del campionato di Eccellenza. La dirigenza ci ha dato precisi obiettivi e ottime prospettive. Le ragazze sono cariche e pronte per affrontare una stagione sicuramente impegnativa e stimolante.

Marco Palmieri dirige un allenamento

A cosa puntate nello specifico? “Sei giocatrici si sono aggregate in un gruppo già solido e di qualità medio alta. Sono profili concordati con l’area tecnica per cui erano ricercati e sono state inserite perfettamente nel puzzle, essendo tasselli combacianti. Ora occorrerà tradurre in campo intenzioni e potenzialità, per passare dalla teoria ai fatti ci vuole tanto sacrificio. Non ci precludiamo alcun traguardo, rispondendo alle sollecitazioni del club. Mi fa molto piacere – conclude Palmeri – che il vivaio si sia ulteriormente arricchito di giovani entusiaste atlete, provenienti dall’intera Sicilia”.

