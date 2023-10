La Jsl Women supera l'Unime all'esordio in Coppa Italia - Tempostretto

La squadra allenata da Marco Palmeri si è imposta per 4-2 nella prima partita del triangolare, la terza squadra è la Giovanile Rocca

MESSINA – Convincente esordio stagionale della Junior Sport Lab Women, che si è imposta per 4-2 sulla Ssd Unime in Coppa Italia di Eccellenza femminile. La prima partita del triangolare, che ha come terza squadra la Giovanile Rocca, è stata palpitante e giocata a viso aperto da entrambe le formazioni sul sintetico del “Marullo” di Bisconte.

Brillante approccio alla gara da parte delle ragazze allenate da Marco Palmeri, in vantaggio, dopo pochi minuti, grazie al gol di Ylenia Cicirello, che realizza con un tiro dal limite sinistro dell’area, il pallone colpisce la parte bassa della traversa e si insacca imparabilmente. Miano pareggia per le “universitarie”, ma la doppietta su punizione di Maria Rita Bertè fissa il punteggio sul 3-1 all’intervallo. Nella ripresa, La Rocca riporta in scia la combattiva compagine dello Stretto. Chiude i conti Federica Pizzino, a segno con uno spettacolare colpo di tacco. I 20 tiri delle neroverdi verso la porta avversaria rappresentano un dato interessante, che dimostra la mole di gioco creata e la propensione a finalizzarla con delle conclusioni.

I gironi del campionato

Sono stati resi noti, intanto, i gironi del campionato regionale. In quello A, la Jsl Women si confronterà con: Giovanile Rocca, Vigor Montelepre, Palermo B, Sport Palermo e Virtus Marsala.

Nel raggruppamento “B”, la Jsl Girls (fuori classifica) è stata inserita assieme a SSd Unime, Alpha Sport, Siracusa, Vittoria e Scicli.

La stagione regolare prenderà il via l’ultimo weekend di ottobre con i match Ssd Unime-Jsl Girls (sabato 28) e domenica 29 Jsl Women-Vigor Montelepre.

