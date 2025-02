La Junior Sport Lab rafforza la “linea verde” nelle squadre maschili

Nelle formazioni Under maschili impegnate nelle ultime uscite tanti calciatori del vivaio in campo

Prosegue il positivo cammino della Junior Sport Lab nel campionato regionale Under 15. La squadra neroverde ha pareggiato 1 a 1 contro l’Academy Sant’Agata nella 6ª giornata di ritorno del girone C, mantenendo la distanza di due sole lunghezze dalla zona playoff. Sul sintetico del Comunale di Brolo, è andato a segno Dario Corturillo, ma è importante sottolineare la presenza in campo di quattro calciatori classe 2012, a conferma del proficuo lavoro volto alla valorizzazione e crescita costante del vivaio, come confermano le parole del mister Matteo Aquilia.

“La Junior Sport Lab guarda attivamente al futuro e, nonostante la regular season sia nella parte clou delle varie categorie, vedendoci protagonisti, proponiamo l’inserimento di ragazzi più giovani d’età rispetto ai compagni, com’è avvenuto nello scontro diretto Under 15 contro l’Academy Sant’Agata”. Proseguendo il tecnico Aquilia aggiunge: “I giocatori hanno tutti ben figurato, dimostrando di possedere interessanti qualità e personalità. Non si tratta, però, di un’eccezione, nelle formazioni Under 17 e 16 è anzi una costante da inizio anno, in perfetta sintonia con la politica societaria, che intende guardare sempre avanti, andando anche oltre gli obiettivi contingenti”. Per quanto riguarda, infine, l’Under 15, è in programma domani (sabato 15 febbraio, ndr) la sfida in casa della capolista Igea Virtus.

Classifica U15 regionale: Igea Virtus e Real Gescal 37; Jonica 36; Aga Messina 35; Academy Sant’Agata 29; Junior Sport Lab e Stella Nascente 27; Vivi Don Bosco 22; Calcio Club Santa Venerina e Folgore Milazzo 13; Giovanile Rocca 10; Comprensorio del Tindari 0.

