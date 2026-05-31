 La lite al Vascone, fermato per tentato omicidio un 43enne

La lite al Vascone, fermato per tentato omicidio un 43enne

Marco Olivieri

La lite al Vascone, fermato per tentato omicidio un 43enne

domenica 31 Maggio 2026 - 13:49

L'uomo avrebbe volontariamente investito un 62enne ieri a Messina. Decisive la videosorveglianza e le testimonianze

MESSINA – Un litigio in apparenza banale ieri al mercato Vascone. Uno scontro degenerato e partito dal problema dell’accesso con l’auto all’area mercatale. A essere coinvolti due lavoratori che gravitano intorno al mercato ma non hanno uno stand. Oggi, grazie all’esame delle immagini della videosorveglianza e ad alcune testimonianze, la polizia ha fermato un 43enne per tentato omicidio. Avrebbe investito un 62enne volontariamente con la sua macchina dopo la lite intorno alle 14.30. E avrebbe voluto pure ritornare dalla vittima a terra ma la presenza dei soccoritori l’avrebbe indotto ad andare via.

In ogni caso, le indagini della Squadra mobile sono in corso.

Il ferito è in ospedale al Policlinico dove i medici stanno monitorando le sue condizioni, serie ma non sarebbe in pericolo di vita.

2 commenti

  1. Zauddi libberi 31 Maggio 2026 16:06

    Io, quando penso a chi ho incrociato del Vascone, rido per non piangere. Ve ne racconterei una che mi è è accaduta anni fa con un brodo primordiale in Vespa truccata ma non amo perdere tempo.

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  2. Maurizio 31 Maggio 2026 17:55

    La sorveglianza, ci vuole la sorveglianza, è l’unico deterrente efficace!!!!

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