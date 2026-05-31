La lite al Vascone, fermato per tentato omicidio un 43enne

L'uomo avrebbe volontariamente investito un 62enne ieri a Messina. Decisive la videosorveglianza e le testimonianze

MESSINA – Un litigio in apparenza banale ieri al mercato Vascone. Uno scontro degenerato e partito dal problema dell’accesso con l’auto all’area mercatale. A essere coinvolti due lavoratori che gravitano intorno al mercato ma non hanno uno stand. Oggi, grazie all’esame delle immagini della videosorveglianza e ad alcune testimonianze, la polizia ha fermato un 43enne per tentato omicidio. Avrebbe investito un 62enne volontariamente con la sua macchina dopo la lite intorno alle 14.30. E avrebbe voluto pure ritornare dalla vittima a terra ma la presenza dei soccoritori l’avrebbe indotto ad andare via.

In ogni caso, le indagini della Squadra mobile sono in corso.

Il ferito è in ospedale al Policlinico dove i medici stanno monitorando le sue condizioni, serie ma non sarebbe in pericolo di vita.