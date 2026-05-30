 Messina, rissa con ferito al mercato Vascone

Messina, rissa con ferito al mercato Vascone

Alessandra Serio

Messina, rissa con ferito al mercato Vascone

sabato 30 Maggio 2026 - 20:16

Indaga la Polizia che è alla ricerca dei responsabili. Il malcapitato è grave ma non in pericolo di vita

MESSINA- Non è in pericolo di vita la persona ferita nella lite scoppiata stamattina al mercato Vascone. La Polizia indaga sull’episodio ed è sulle tracce dei responsabili.

Un ferito in ospedale

Il ferito è in ospedale al Policlinico dove i medici stanno monitorando le sue condizioni, comunque molto serie.
La dinamica è ancora al vaglio e i dettagli non sono chiari, malgrado la lite sia avvenuta davanti a diversi testimoni.

Indagini sulla dinamica

Gli agenti della Squadra Mobile sono a lavoro per ricostruire l’accaduto quando la discussione è degenerata in rissa. Dai primi accertamenti non sembra siano stati esplosi colpi d’arma da fuoco. Gli investigatori stanno ascoltando parecchio testimoni ed esaminando le immagini della video sorveglianza per individuare e rintracciare i responsabili.

Aggiornamento del 31 maggio: un 43enne, accusato di avere investito volontariamente con la sua auto un 62enne, è stato fermato dalla polizia.

Immagine di repertorio.

Un commento

  1. Zio Gianni 31 Maggio 2026 12:45

    A proposito, signor sindaco rieletto, quando doveva essere pronto il mercato Vascone?

    Gli abitanti della zona che hanno votato per lei lo sanno, o se lo sono (casualmente o causalmente?) dimenticato?

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