Messina, rissa con ferito al mercato Vascone

Indaga la Polizia che è alla ricerca dei responsabili. Il malcapitato è grave ma non in pericolo di vita

MESSINA- Non è in pericolo di vita la persona ferita nella lite scoppiata stamattina al mercato Vascone. La Polizia indaga sull’episodio ed è sulle tracce dei responsabili.

Un ferito in ospedale

Il ferito è in ospedale al Policlinico dove i medici stanno monitorando le sue condizioni, comunque molto serie.

La dinamica è ancora al vaglio e i dettagli non sono chiari, malgrado la lite sia avvenuta davanti a diversi testimoni.

Indagini sulla dinamica

Gli agenti della Squadra Mobile sono a lavoro per ricostruire l’accaduto quando la discussione è degenerata in rissa. Dai primi accertamenti non sembra siano stati esplosi colpi d’arma da fuoco. Gli investigatori stanno ascoltando parecchio testimoni ed esaminando le immagini della video sorveglianza per individuare e rintracciare i responsabili.

Aggiornamento del 31 maggio: un 43enne, accusato di avere investito volontariamente con la sua auto un 62enne, è stato fermato dalla polizia.

Immagine di repertorio.