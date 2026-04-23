La Mediterranea Eventi sugli scudi alla Coppa Italia di calcio balilla paralimpico

Nella trasferta lombarda, a Besozzo, i messinesi hanno partecipato anche al raduno della Nazionale e Fiannacca è stato nominato ambasciatore della stessa

Buone prove per la Mediterranea Eventi, presente alla Coppa Italia 2026 di calcio balilla paralimpico. La manifestazine ha avuto luogo a Besozzo, in provincia di Varese, nel weekend del 18 e 19 aprile. Il Team Calcio Balilla di Mediterranea Eventi si trovava già in terra lombarda nelle giornate di giovedì e venerdì con il raduno della Nazionale Italiana, appuntamento strategico per la selezione del gruppo Azzurro che prenderà parte alle prossime competizioni internazionali.

Mediterranea Eventi ha confermato il proprio peso nel panorama federale con la partecipazione di Daniele Costantino, Francesco Vento e Antonino Fiannacca, mentre Francesca Aragona ha preso parte ai lavori in qualità di Tecnico della Nazionale femminile, ulteriore attestazione della credibilità tecnica raggiunta dal team messinese.

I risultati della Coppa Italia

Sul fronte agonistico, la Coppa Italia ha regalato risultati di assoluto rilievo. Cristina De Michele e Pancrazio Giacobbe hanno conquistato uno splendido secondo posto nel Torneo Dir, salendo sul podio al termine di un percorso brillante e determinato. Molto positiva anche la prova di Daniele Costantino e Francesco Vento che, dopo una cavalcata entusiasmante, si sono fermati ai quarti di finale contro la coppia che avrebbe poi concluso la competizione con la medaglia d’argento, confermando il livello competitivo espresso dagli atleti messinesi.

A completare il programma, domenica mattina si è svolto anche il partecipato Trofeo Città di Besozzo, manifestazione promozionale 5vs5 disputata nel maxi calcio balilla, che ha confermato il crescente entusiasmo attorno alla disciplina e la sua forte capacità aggregativa.

Fiannacca nominato Ambasciatore della nazionale

Non solo medaglie e piazzamenti: uno dei momenti più significativi del fine settimana è arrivato durante il raduno Azzurro, quando il presidente della Fpicb, Francesco Bonanno, ha ufficialmente nominato Antonino Fiannacca “Ambasciatore della Nazionale Italiana di Calcio Balilla Paralimpico”. Un riconoscimento prestigioso che premia non soltanto il valore sportivo dell’atleta, ma anche il suo impegno umano e la capacità di rappresentare al meglio i valori del movimento paralimpico. Un titolo che riempie d’orgoglio Mediterranea Eventi e l’intera città di Messina.

I risultati ottenuti testimoniano la crescita costante del team, che continua a portare in alto i colori di Mediterranea Eventi e il nome di Messina nel panorama nazionale del calcio balilla paralimpico. Un percorso reso possibile anche grazie al sostegno di partner come Officina Puglisi, Triptop, AISM Sicilia, Decathlon e Lustru I Luna Lipari, che credono nel valore inclusivo e sociale dello sport e accompagnano la squadra in ogni tappa del suo cammino.