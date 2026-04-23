 Il Ct Vela Messina ospita la Macroarea della Coppa delle Province

Il Ct Vela Messina ospita la Macroarea della Coppa delle Province

Simone Milioti

Il Ct Vela Messina ospita la Macroarea della Coppa delle Province

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giovedì 23 Aprile 2026 - 19:30

Domenica 26 aprile sui campi in terra battuta si sfideranno gli under 10 di Messina, Cosenza, Caserta e Lecce. Venerdì mattina la presentazione dell'evento

Venerdì 24 aprile alle 11, nei locali del Circolo del Tennis e Vela, si terrà la conferenza stampa di presentazione della fase di Macroarea centro sud della Coppa delle Province – manifestazione riservata ai giovani nati dal 2016 al 2018 – che si svolgerà domenica 26 aprile sui campi in terra battuta del Circolo peloritano di viale della Libertà.

A sfidarsi saranno le rappresentative di Messina, Cosenza, Caserta e Lecce. Il team peloritano, guidato dai capitani Fabio Branca e Carmelo Arasi, ha conquistato di recente, per la quarta volta consecutiva, il titolo di campione regionale. I baby peloritani, nel concentramento svoltosi a San Gregorio di Catania (dove era presente nella qualità di co-capitano anche il maestro Francesco Palano Quero) ha avuto la meglio sulle delegazioni di Catania, Palermo e Ragusa. Adesso, l’appuntamento in riva allo Stretto che mette in palio il pass per la fase finale che si svolgerà a Brallo nel mese di giugno. Messina la passata edizione fu grande protagonista conquistando un prestigioso terzo posto.

La selezione dei tennisti under 10 peloritani

Di seguito i ragazzi che prenderanno parte all’evento: Elia Polistena, Allegra Ferlazzo, Enrico Nastro, Gabriele ed Emma Gregorio, Ferdinando Ricciardo (Ct Vela), Arianna e Alessando Salvo, Gabriele Platania, Francesco Arena, Giulia Caristi, Cecilia Morabito, Massimo Astone (Circoletto dei Laghi), Sofia Berenato e Francesco Cambria (Tc Messina).

La conferenza stampa al Ct Vela Messina venerdì

Alla conferenza stampa di presentazione di venerdì 24 aprile, ore 11, per illustrare il programma di domenica, saranno presenti: il presidente del Ct Vela, Tato Spatari, il diesse del circolo messinese, Umberto Weigert, la delegata provinciale Fitp, Giovanna Famà, e i due capitani, i maestri Fabio Branca e Carmelo Arasi.

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