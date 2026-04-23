 Morì in ospedale ma si era ammalato in clinica, processo per 6 medici

Morì in ospedale ma si era ammalato in clinica, processo per 6 medici

Alessandra Serio

Morì in ospedale ma si era ammalato in clinica, processo per 6 medici

giovedì 23 Aprile 2026 - 18:56

Chi sono i sanitari coinvolti. Francesco Muscolino, di Antillo, fu curato tra Messina e Taormina

Messina – Sarà il processo a stabilire se ci sono effettive responsabilità nel caso di Francesco Muscolino, morto all’ospedale San Vincenzo Sirina di Taormina il 31 luglio 2021. La giudice per le indagini preliminari Alessandra Di Fresco ha chiuso il vaglio preliminare sull’ipotesi di omicidio colposo e, ritenuta l’accusa meritevole di essere vagliata dal giudice di primo grado, ha rinviato a giudizio i sei medici coinvolti, ora imputati. Per loro il processo comincerà davanti al giudice monocratico a partire dal prossimo 6 luglio.

Processo per i medici

Si tratta dei sanitari che lo ebbero in cura tra la clinica San Camillo di Messina, dove era stato ricoverato e dove secondo l’Accusa ha contratto l’infezione polmonare, e l’ospedale San Vincenzo Sirina di Taormina dove poi si è spento. Il rinvio a giudizio riguarda i medici Amalia Brigandì, Salvatore Piazza, Damiano Ardiri, Santina Foti, Fabrizio Giammello e Giuseppe Vinci, difesi dagli avvocati Nino Cacia, Cinzia Panebianco, Antonio Bongiorno, Giovanni Mannuccia, Carlo Carrozza, Goffredo D’Antona e Guglielmo Abbate.

Infezione batterica letale

Il focus della Procura di Messina, che ha chiesto ed ottenuto l’imputazione dei camici bianchi, è sul ricovero di Muscolino tra il 25 e il 31 maggio di quell’anno in cui i medici che si alternarono alla sua cura, è l’ipotesi della magistratura sulla scorta del dossier del medico legale, il paziente non fu protetto dall’infezione né questa venne indagata e diagnosticata a dovere, contribuendo la decesso, due mesi dopo. L’infezione batterica provocò all’uomo uno shock settico con insufficienza multiorgano letale. La moglie dell’ultra settantenne di Antillo e i figli si sono costituiti parti civili, assistiti dall’avvocato Renato Arcidiacono.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Un nuova estate in Fiera: il parco urbano aprirà il 21 giugno VIDEO
Diagnosi e cura dei tumori del polmone: viaggio nella Chirurgia Toracica del Papardo VIDEO
Indaimo: “Un incontro per la rinascita di Paradiso” VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED