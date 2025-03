La Messana cala il tris nel derby con l’Atletico, la promozione si decide all’ultima giornata

Vittoria convincente degli uomini di Cosimini che mantengono la testa del girone B di Promozione, il tecnico: "Non vediamo l'ora di chiudere il campionato"

MESSINA – Le classifiche delle due squadre erano diametralmente opposte ma la stracittadina nell’ultima “trasferta” del campionato di Promozione della Messana non era da sottovalutare e non è stato fatto dagli uomini di mister Cosimini che hanno rifilato un 3-1 all’Atletico Messina che giocava in casa sulla carta. La partita giocata al Marullo di Bisconte si è sbloccata dopo mezz’ora con la rete del capitano della Messana Cannavò, in discesa quindi la sfida per la capolista, l’Atletico non è riuscito a reagire e ha subito la doppietta di Barbera, la prima rete della sua giornata splendida in rovesciata, in pieno recupero la rete della bandiera dei biancazzurri con Giovanni Arena, abile nello slalom a farsi largo tra i difensori saltando anche Ferrara tra i pali.

Vittoria che non porta alla matematica certezza di essere promossi in Eccellenza perché il San Fratello Acquedolcese supera a domicilio l’Orlandina (2-4). Resta quindi ad un solo punto di distanza e la promozione sarà decisa domenica prossima quando, in contemporanea, la Messana aspetterà in casa il Città di Villafranca, terzo in graduatoria, e il San Fratello Acquedolcese la Polisportiva Sant’Alessio, ultimo in classifica. Non ci sarà bisogno di attendere il risultato nebroideo perché in caso di vittoria la Messana è certa di chiudere in testa al girone B e quindi di ottenere la promozione in Eccellenza da imbattuta.

Dopo la rotonda vittoria ottenuta contro l’Orlandina, la Messana scende ancora in campo sul sintetico del “Sorbello Stadium” per la penultima fatica del campionato di Promozione. Un’altra sfida decisiva per vincere il torneo nel lungo duello a distanza contro il San Fratello Acquedolcese distante una lunghezza in classifica. Per la stracittadina contro l’Atletico Messina, mister Cosimini deve fare i conti con alcune assenze. Oltre allo squalificato Ferraù, non figurano tra i convocati Sonko, Sottile e Ardiri. Al rientro, invece, Arena mentre prima convocazione per il classe 2007 Gabriele De Marco. Considerata l’importanza della gara, mister Cosimini opta per la formazione migliore con tutti i suoi leader in campo da Fragapane a Tricamo passando per Rizzo e Mondello. In avanti torna il tridente pesante formato da Barbera, Ventra e Cannavò.

Mister Cosimini: “Siamo agli ultimi cento metri”

Mister Giuseppe Cosimini subito dopo il triplice fischio ha dichiarato: “Tra noi e l’Atletico gli obiettivi erano diversi ma questa partita come tutte le altre era molto importante. Siamo ora a cento metri dall’arrivo e non vediamo l’ora di chiudere il campionato, ce lo meritiamo. Ai ragazzi in campo chiedo sempre di stare tranquilli perché la nostra qualità uscirà fuori, oggi abbiamo avuto molta pazienza per far aprire la difesa avversaria, dopo il gol del vantaggio è stato più semplice. Rete subita nel finale? Siamo calati di concentrazione, mi sono arrabbiato non te lo posso negare, ma alla fine va bene così ai ragazzi stiamo chiedendo tanto”.

Christian Barbera, attaccante Messana autore di una doppietta: “La prestazione è stata sempre ottima, il gruppo ha dimostrato di essere compatto e unito, ma è giusto così nessuno vince da solo. Il mio gol in rovesciata è bello e mi è venuto naturale grazie alla bella palla servita dal mio compagno. Dal 28 luglio facciamo sacrifici e non vediamo l’ora di raggiungere questa promozione settimana prossima”.

Cronaca e tabellino

L’avvio di match non è particolarmente scoppiettante e la prima occasione arriva al quarto d’ora con Ventra che calcia in diagonale ma Previti risponde. I giallorossi cercano di sfruttare le fasce e, al 26’, Mondello sterza sul destro e disegna una parabola per Cannavò che non riesce ad impattare verso la porta. L’attaccante, però, si rifà due minuti dopo quando risolve un’azione confusa trovando la preziosa rete del vantaggio. Il goal sblocca il match con la squadra di Cosimini che sfiora subito il raddoppio: prima ci prova Misiti con un tiro che Previti respinge in angolo. Sul corner seguente, schema dei giallorossi che libera al tiro Rizzo ma il centrocampista non inquadra la porta. L’Atletico Messina risponde al 34’ con Gulletta che calcia forte sul primo palo dove Ferrara è pronto e respinge. La gara scivola sino al 46’ quando, prima del duplice fischio, la Messana raddoppia con una rovesciata di Barbera che si insacca nonostante il tentativo di respinta di Previti. Si chiude così la prima frazione.

Si riparte senza novità e con gli stessi ventidue in campo. All’8’ subito Messana pericolosa con l’azione personale di Barbera che, dal fondo, mette in mezzo dove nessun compagno trova la deviazione vincente. Passa un minuto e l’attaccante ci prova in azione personale ma Previti respinge in uscita. Al 13’ Mondello si incarica di un calcio di punizione che l’estremo difensore avversario para in due tempi. Il doppio vantaggio induce la Messana a gestire la gara senza particolari problemi. Le occasioni latitano e i due allenatori danno fondo alle proprie panchine. Al 35’ la Messana si divora il tris con una doppia opportunità: Arena pesca Ventra in area che ci prova ma Previti riesce a respingere sui piedi di Giuseppe Bonasera che va a colpo sicuro ma la difesa si oppone sulla linea. Al 39’ Rizzo sventaglia per Arena che entra in area e calcia trovando solo l’esterno della rete. Al 42’ la Messana cala il tris con una bella azione manovrata che porta al colpo di tacco di Ventra per Barbera che insacca la doppietta personale. Al 48’ l’Atletico Messina riesce a trovare il goal della bandiera con Giovanni Arena che salta Ferrara e gonfia la rete. E’ l’ultima emozione del match che si chiude dopo tre minuti di recupero.

Atletico Messina-Messana 1-3

Marcatori: 28’ Cannavò, 46’ pt Barbera, 42’ st Barbera, 48’ Giovanni Arena.

Atletico Messina: Previti, Cucè, Garufi, Briganti, Cappello (42’ Bonanno), Bonsignore, Gulletta, Santamaria (16’ st Guglielmo), Di Natale (38’ st Guida), Arena, La Mantia (31’ st Vancheri) A disposizione: Maisano, Zaccaro, Vermiglio, Lembo, Parisi Allenatore: Michele Lucà

Messana: Ferrara, Giosuè Bonasera (29’Viscuso), Fragapane (11’ Crisafulli) st, Gargiulo (17’ st Giuseppe Bonasera), Tricamo, Misiti, Ventra, Rizzo, Barbera, Cannavò (11’ Gazzè), Mondello (33’ st Antonino Arena) A disposizione: Emanuele Arena, De Marco, Catalfamo, Russo Allenatore: Giuseppe Cosimini

Arbitro: Paolo Arculeo di Catania

Assistenti: Christian Pino e Antonino Bellante di Barcellona Pozzo di Gotto

Recupero: 1’pt – 3’ st

