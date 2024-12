La Messana sfida la Nuova Rinascita Patti. Cosimini: “La Coppa è un nostro obiettivo”

In Promozione fermo il campionato ma si giocano gli ottavi di Coppa Italia. Domenica al Comunale di Brolo si gioca l'andata

MESSINA – Archiviato il girone d’andata con il primo posto in campionato, in casa Messana la concentrazione rimane alta alla vigilia degli ottavi di finale di Coppa Italia. I giallorossi dopo aver eliminato Atletico Messina e Monforte si confronteranno con la Nuova Rinascita Patti, compagine che ha chiuso la prima parte di campionato in zona play-out. Sarà il secondo confronto stagionale tra le due squadre dopo il 3-0 in favore della Messana maturato nella prima giornata di campionato. La grande novità in vista della trasferta domenicale di Brolo è Francesco Crifò, centrocampista aggregato sin da inizio stagione e finalmente a disposizione di Giuseppe Cosimini. Rimangono ai box Alberto Mondello e Sheriff Sonko. Sarà assente anche Fragapane per squalifica. La partita prevista al Comunale di Brolo per domenica alle ore 14:30, sarà diretta da Gabriele Nicosia di Palermo. Assistenti Andrea Patti e Riccardo Miano di Acireale.

“La Coppa Italia è un obiettivo importante – spiega mister Cosimini alla vigilia della gara – domenica affrontiamo la Nuova Rinascita Patti che non sta facendo bene in campionato, ma conosco le qualità di quei ragazzi e credo che a loro serva più entusiasmo. Tecnicamente e atleticamente non hanno nulla da invidiare, quindi ho detto ai miei che non sarà la stessa partita del campionato e per le prossime tre partite affronteremo sempre loro. Intanto però cerchiamo di portare questo passaggio del turno”.

I convocati della Messana

Portieri: Emanuele Arena, Nicolò Crupi;

Difensori: Andrea Ardiri, Giosuè Bonasera, Michele Crisafulli, Alessandro Fragapane, Antonino Misiti, Stefano Tricamo;

Centrocampisti: Giuseppe Bonasera, Cristian Ferraù, Diego Gargiulo, Gianluca Gazzè, Giuseppe Rizzo, Salvatore Sottile, Leonardo Viscuso;

Attaccanti: Anthony Arena, Antonio Cannavò, Cristian Barbera, Alessandro Russo, Antonio Ventra.

