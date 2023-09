La messinese Silvia Muscolino a "Ricette d’Italia": "I miei arancini speciali in tv" - Tempostretto

Nella cucina televisiva di Benedetta Silvia ha convinto tutti cucinando gli “arancini alla Moody”, la puntata era dedicata al riso

C’era un pizzico di Messina nell’ultima puntata di “Ricette d’Italia – Piatti in Tavola” su Real Time. Ospite nella “cucina” di Benedetta Rossi, insieme ad altri tre cuochi amatoriali, Silvia Muscolino. La giovane messinese, studentessa di Medicina e che ama molto cucinare, ha partecipato alla terza puntata dove ha sfidato gli altri concorrenti, cucinando un piatto a base di riso.

Sottoposta ai giudizi degli chef Roberto Di Pinto e David Fiordigiglio e dell’ospite speciale, quest’ultimo cambia ogni puntata, Lorenzo Bigiarelli, Silvia ha cucinato gli “arancini alla Moody”, una sua versione in cui il riso viene cucinato insieme alla zucca, aggiungendo poi pancetta e scamorza affumicata all’interno.

“Anni fa mi sono iscritta ad un sito di casting – racconta Silvia Muscolino – per qualche programma di cucina amatoriale e soltanto questa estate sono stata chiamata. Ho fatto delle video call con la redazione e mi hanno scelta. A fine luglio sono stata due giorni a Milano per questa esperienza pazzesca ma non potevo dir nulla a causa dell’accordo di riservatezza”.

La terza puntata di Ricette d’Italia

Questa innovazione, unita alla sua bravura in cucina notata e lodata dagli chef, per esempio la preparazione della besciamella o la consistenza dell’impanatura, le ha permesso di sedersi a capotavola, posto riservato al vincitore della puntata, e vedrà in futuro pubblicata nel libro delle ricette d’Italia la sua personale rivisitazione dell’arancino.

Nella terza puntata Silvia ha sbaragliato la concorrenza degli altri concorrenti: Andrea da Firenze che ha cucinato il “risotto della principessa Aurora”, una versione di risotto ideata per la figlia con lo yogurt; Elena da Torino che ha portato il “risotto segreto”, una pietanza in cui al risotto venivano unite delle pere caramellate; Tiziana, gemella di Elena, sempre da Torino che ha preparato la “Tiella delle Confidenze”, in cui risaltavano i gusti della sua infanzia pugliese con le cozze tarantine. A questo indirizzo si può vedere la puntata.