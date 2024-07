“La mia statua vittima dell’incuria”, Caminiti diffida il Comune

"La mia opera è stata vandalizzata e mai oggetto di manutenzione", scrive l'artista tramite le avvocate Giorgianni e Musolino

MESSINA – L’artista Alex Caminiti “diffida” il Comune. Così rievoca la vicenda, affidandosi a due legali: “La mia opera, Messina, donata alla mia città, e collocata nella rotaroria della costruenda strada di via Don Blasco, non solo è stata vandalizzata. Ma non è stata mai oggetto di manutenzione da parte del Comune dopo l’inaugurazione in pompa magna nel 2022. E ora appare totalmente rovinata” . Le avvocate Alessia Giorgianni, ex presidente di Arismè prima della rottura con il sindaco per il caso dell’aumento dell’indennità, e Dafne Musolino, ex assessora delle Giunte De Luca e Basile e ora senatrice di Italia Viva, hanno inviato l’atto di diffida e messa in mora nell’interesse dell’artista. In sostanza, il Comune di Messina deve provvedere immediatamente alla manutenzione straordinaria dell’opera e alla bonifica della zona nei pressi della rotatoria di via Santa Cecilia, nella prima parte aperta della via Don Blasco. In caso contrario, dopo dieci giorni, si passa alle “vie giurisdisdizionali”.

“Tutto conferma lo stato d’abbandono attorno alla statua Messina”

L’ex esperto a titolo gratuito dell’amministrazione De Luca minaccia di fare causa e s’affida a due avvocate un tempo interne al mondo politico, e con ruoli di primo piano, dell’ex sindaco di Messina. “La patina dorata non esiste più, il basamento non è idoneo a reggere la statua, il piano di calpestio è distrutto, la targa divelta e mai più sistemata. E in più sporcizia, sterpaglie e pavimentazione anch’essa divelta confermano lo stato d’abbandono”, si legge nella diffida.

Sull’argomento c’è stata un’interrogazione della consigliera comunale leghista Amalia Centofanti. E, secondo le legali, si configurano “danni gravissimi all’immagine e all’onorabilità di Alex Caminiti”.