La morte in cella di Stefano Argentino, indagini in corso

Occhi puntati sul carcere di Gazzi e sugli ultimi gesti dell'assassino di Sara Campanella. Le parole dei legali e la necessità di bandire ogni parola di odio

MESSINA – Da una quindicina di giorni Stefano Argentino non era più sottoposto a un regime di’attenta sorveglianza. Era in cella con altri detenuti. Aveva ripreso a mangiare e su di lui ci sono le relazioni degli psicologi. Ora. sulla sua morte in carcere, ieri a Gazzi, è stata aperta un’indagine, Il 27enne assassino della studentessa Sara Campanella, secondo la prima ricostruzione, si sarebbe allontanato intorno alle 17 dagli altri detenuti. Ed è stato poi trovato dagli agenti di polizia penitenziaria impiccato nella sua cella. L’ipotesi è quella del suicidio.

Argentino aveva confessato pochi giorni dopo il femminicidio, avvenuto sul viale Gazzi, a Messina, il 31 marzo scorso.

“Pietà per il gesto di Argentino ma l’impegno contro i femminicidi continua in memoria di Sara”

Per l’avvocato di Argentino, Stefano Cultrera, si tratta del “triste, drammatico epilogo di una storia di cui si supponeva già il finale. L’unica responsabilità è da attribuire allo Stato. Avevo chiesto una perizia psichiatrica perché avevo compreso Stefano e i suoi problemi. Mi ero fatto portavoce degli stessi fuori dal carcere e il gip me l’ha negata. Avrebbe potuto salvare almeno una delle due vite, invece lo Stato dovrà sentirsi responsabile del misfatto” (fonte Agenzia Dire).

Parole di grande saggezza e sensibilità sono arrivate da Cettina La Torre, Filippo Barbera e Riccardo Meandro, legali della famiglia di Sara Campanella: “Con la sua morte, Stefano Argentino ha interrotto bruscamente il percorso giudiziario che avrebbe accertato le sue responsabilità per il femminicidio di Sara Campanella: il gesto, oggi, lascia spazio solo alla pietà ma non ferma tuttavia la nostra battaglia.

Continueremo a lottare, nella memoria di Sara, per far sì che la sua storia non venga dimenticata. Il suo sacrificio deve restare un monito per la società, un’occasione per riflettere sulla piaga della violenza sulle donne. È in nome di Sara e di tutte le vittime di femminicidio che chiediamo un impegno sempre maggiore e concreto per prevenire e contrastare questa barbarie”.

La prima udienza avrebbe dovuto essere il 10 settembre

Nel mese di luglio era stato deciso il giudizio immediato per il femminicidio della 22enne. La prima udienza del processo si sarebbe tenuta il 10 settembre alla Corte d’assise di Messina. La studentessa era stata colpita da cinque coltellate, nei pressi del Policlinico, da Argentino, un collega di Università che manifestava attenzioni morbose nei suoi confronti.



Secondo i magistrati, il 27enne di Noto aveva premeditato il delitto. Il progetto di morte, secondo la Procura di Messina, risale almeno all’ottobre precedente, cinque mesi prima dell’omicidio. Tra le prove, secondo il pool di magistrati, anche delle ricerche online di coltelli. L’arma non è mai stata trovata ma quella lama cercata e trovata su Internet dall’imputato è compatibile con i cinque colpi inferti alla giovane di Misilmeri. Le indagini, in questi mesi, sono state affidate ai carabinieri del Comando provinciale di Messina, guidati da Lucio Arcidiacono.

L’impegno culturale contro i femminicidi e la necessità del silenzio

Mentre si ricostruiscono le ultime ore e i gesti di Argentino in carcere, deve prevalere il silenzio. Nessuna manifestazione di odio e nessuna parola fuori posto riporteranno in vita Sara. Come hanno evidenziato i legali della famiglia Campanella, accanto alla “pietà per il gesto”, occorre un impegno costante, quotidiano contro i femminicidi e per un cambiamento culturale profondo.

Per onorare la memoria di Sara teniamoci fuori dalla barbarie

Qualunque parola inneggiante alla vendetta e all’occhio per occhio, sui social e ovunque, ci riporta indietro a quella barbarie da cui dobbiamo tenerci fuori. Nel nome del diritto, della giustizia e per onorare la memoria di Sara Campanella. L’impegno per far prevalere una cultura della vita, e non della morte, inizia dalle parole che usiamo.

