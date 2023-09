"La musica a Messina nei secoli", mostra e conferenza alla Biblioteca regionale - Tempostretto

L'inaugrazione sabato 23 settembre e poi il programma e l'esposizione continuano

MESSINA – In occasione delle Giornate europee del patrimonio, la Biblioteca regionale universitaria “Giacomo Longo” organizza l’evento “La musica a Messina nei secoli attraverso i Fondi musicali della Giacomo Longo e di altre istituzioni. Manoscritti musicali, monografie, spartiti… e altro ancora”.

Per esplorare la musica a Messina fin dalle origini, verrà inaugurata sabato 23 settembre, alle ore 18, presso il salone eventi d’Istituto, una mostra bibliografico-documentale, alla quale farà seguito presso la Sala Lettura, una Conferenza tematica. La mostra resterà fruibile fino a giovedì 19 ottobre, negli orari di apertura al pubblico della Biblioteca (lunedì-venerdì, 9-13; mercoledì anche pomeriggio, 15-17,30).

Visite per gruppi o scolaresche su prenotazione anche in giorni e orari differenti, contattando la struttura.

Dopo i saluti istituzionali e l’introduzione della direttrice della Biblioteca, Tommasa Siragusa, che fungerà poi da moderatrice durante il momento convegnistico, e i saluti delle autorità presenti, tra i quali il sindaco della Città metropolitana di Messina, Federico Basile e l’assessore alla Cultura, Vincenzo Caruso, il commissario straordinario dell’E.A.R. Teatro Vittorio Emanuele di Messina, Orazio Miloro e il sovrintendente, Gianfranco Scoglio, il direttore del Conservatorio “Arcangelo Corelli”, Carmelo Crisafulli, il direttore del Museo interdisciplinare “M. Accascina” di Messina, Orazio Micali, e la direttrice dell’Archivio di Stato di Messina, Angela Puleio, si avranno i contributi degli esperti.

Contributi affidati ad Alba Crea, già docente di Storia e Estetica della Musica presso il Conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina; a Donatella Bucca, associata di Paleografia presso il Dicam dell’Università degli Studi di Messina e di Demetrio Chiatto, professore, musicologo e autore di testi fondamentali per la conoscenza della storia della musica.

L’esposizione

Spiega in una nota la Biiblioteca: “Il percorso espositivo verterà dai preziosi Codici musicali del Fondo dei Manoscritti bizantini del Monastero del SS. Salvatore, fra i quali, e solo a titolo esemplificativo, il “Messan gr.51, Ottoeco con notazione musicale paleobizantina”, e dai Corali del Fondo Vecchio della Biblioteca Regionale, quali il FV 347 e il FV 354, alla fruizione del Libro Moderno con volumi di notevole importanza tratti dalle corpose raccolte in materia della G. Longo: la collezione Messano-Calabra e la Sezione Musica, con il pregevole Fondo musicale Salvatore Pugliatti, il cui acquisto è stato motivo di orgoglio per la Biblioteca”.

Tra le numerose pubblicazioni si potranno visionare: “Il tempio dell’immortalità: breve cantata da recitarsi nel real Teatro Santa Elisabetta, nella lieta ricorrenza del faustissimo giorno natalizio di Sua Maestà Ferdinando 2. (d.g.) Re del regno delle Due Sicilie, addi 12 gennajo 1853 / [parole di Felice Bisazza ; musica del maestro A. Laudamo]. – Messina : Stamp. Fiumara, 1853.”(M C MISC B 1055); Per la fausta venuta di sua maestà Vittorio Emanuele 2. in Messina : Teseo : azione drammatica da cantarsi nel teatro comunale Vittorio Emanuele / parole di Vincenzo Amore ; musica del maestro Giacomo Longo. – Messina : Societa tip. comunale, 1862. (M C MISC C 22); “La premiazione : canto da eseguirsi nel Teatro V. Emanuele … / parole del comm. R. Mitchell, musica del maestro Saro Aspa. – [S. l.] : [s.n.], [1882?]. ” (M C MISC B 913).

Nella giornata inaugurale verranno dunque esposti, e solo a titolo esemplificativo, i Manoscritti 30 e 37, provenienti dalle raccolte del Mume, cinque Partiture a stampa ottocentesche e due manoscritti, concessi all’uopo dall’E.A.R. Teatro V. Emanuele di Messina.

Le Giornate di studio

Aggiunge la direttrice Siragusa: “Sarà dato modo agli appassionati fruitori di approfondire l’interessante e vasta tematica durante le Giornate di studio e operative, interverrà peraltro il professore Marco Grassi, profondo conoscitore della storia Messinese. Le date previste sono il 30 settembre presso la Sala Lettura della Biblioteca Regionale; 7 e 14 ottobre presso la Sala Sinopoli dell’Ente Teatro di Messina,il tutto sotto l’egida del professore Demetrio Chiatto. Le disquisizioni tecniche saranno supportate da video registrazioni di immagini di repertorio di esecuzioni “a regola d’arte” di brani musicali, tra i quali moltissimi inediti e alcuni tratti da composizioni del tutto sconosciute”.

E ancora: “Vanto della manifestazione gli apporti operativi delle Associazioni musicali messinesi “Accademia Filarmonica di Messina”, “Filarmonica Laudamo Messina” e “Associazione Musicale Vincenzo Bellini”, le conversazioni con i critici musicali Giovanni Franciò ed Eliade Maria Grasso e gli addetti ai lavori dottori Pina Asta, Carmen Puglisi e Luigi Sturniolo che impreziosiranno le giornate di studio. Durante lo svolgimento dei suddetti tre stimolanti momenti, è stata programmata l’apertura straordinaria dell’Esposizione bibliografico-documentale presso il salone eventi della Biblioteca, dalle ore 18 alle 20. Saranno pubblicati in seguito maggiori dettagli. Al termine della conferenza e dei singoli incontri, sarà lasciato ampio spazio al confronto e al dialogo”.