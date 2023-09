"La musica a Messina", nuova iniziativa alla Biblioteca regionale - Tempostretto

Sabato 30 settembre, alle 18, il secondo appuntamento con una giornata di studi

MESSINA – Per esplorare la musica a Messina fin dalle origini, la Biblioteca regionale universitaria “Giacomo Longo” ha dato avvio sabato 23 settembre a un evento. “La Musica a Messina nei secoli attraverso i fondi musicali della G. Longo e di altre istituzioni. Manoscritti musicali, Monografie, Spartiti… e altro ancora” è il titolo. Il tutto inaugurando presso il Salone Eventi d’Istituto, una ricca mostra bibliografico-documentale. L’iniziativa culturale, organizzata in occasione delle Gep 2023, Giornate europee del patrimonio, di concerto con Enti e Associazioni culturali territoriali e avvalendosi dell’apporto di esperti, continua sabato 30 settembre, alle ore 18, presso la sala settura della Biblioteca. In programma una giornata di studio. A presiedere la direttrice Tosi Siragusa (nella foto).

Inoltre, l’esposizione bibliografico–documentale, visitabile presso il salone eventi d’Istituto, fino al 19 Ottobre, dal lunedì al venerdì (9:00-13:00), e mercoledì anche di pomeriggio (15:00 alle 17:30), con ingresso libero, in occasione dello svolgimento dei suddetti tre momenti sarà fruibile dalle ore 18:00 alle 20:00.

Visite per gruppi o scolaresche esclusivamente su prenotazione, anche in giorni e orari differenti, contattando la struttura.