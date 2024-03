La Nino Romano torna alla vittoria contro il Nizzalumera

Prova di forza delle mamertine che ottengono l'intera posta in trasferta. Capitan Cuzzocrea: "Non è stata facile come si potrebbe pensare"

MILAZZO – Ultima trasferta per la Nino Romano che va a far visita al Nizzalumera nella penultima giornata di campionato con l’obiettivo di conquistare i 3 punti necessari a blindare matematicamente il terzo posto. La partita rispecchia a pieno la classifica delle due contendenti: la Romano detta il gioco e il Nizzalumera subisce velocità e qualità delle ospiti e, fin dalle battute iniziali, appare chiaro che la superiore caratura tecnica della Romano può avere ragione della squadra di casa che, comunque, non appare mai arrendevole.

Il Nizzalumera schiera tra le titolari la regista Brigulio Leila e Villari come opposto, Briguglio Angela e Di Nuzzo a posto 4, Yantilina e Ciatto al centro. Libero la numero 18 Billa. Maccotta risponde con Fleres in regia, De Luca, alla prima da titolare dopo il forfait della Musicò, nel ruolo di falso opposto, Bertè e Maccotta come posto 4, Rispoli e Puglisi al centro e capitan Cuzzucrea come libero.

Il risultato finale è un 3-0 che permette alla Romano di garantirsi il terzo posto finale, cosa che le permetterà di preparare serenamente l’ultima partita di campionato contro il fanalino di coda Acireale e raccogliere l’abbraccio ed il saluto dei suoi tifosi.

Le dichiarazioni nel post partita

A fine gara le dichiarazioni della capitano Giorgia Cuzzocrea e della storica dirigente Gina Campagna. “Non è stata un partita semplice come si potrebbe pensare – inizia così il capitano Cuzzocrea – ho avuto anche io i miei momenti di difficoltà in cui non sono riuscita ad esprimere al massimo il mio gioco. All’inizio siamo partite molto bene, molto cariche, poi ci siamo un po’ adagiate, abbiamo evitato di fare tante cose perché ci siamo deconcentrate ma poi ci siamo riprese.” Sulla prestazione in attacco delle sue compagne “Ho visto le attaccanti variare molti colpi. Molti pallonetti furbi che hanno preso alla sprovvista le nostre avversarie”. Infine, una riflessione sull’ultima gara casalinga di campionato “Io spero che i nostri tifosi siano sempre lì a sostenerci perché è la cosa più bella di giocare in casa. Spero che vengano tante persone perché è l’ultima e, anche se non è la più importante in assoluto, sarà sempre una bella partita e dobbiamo affrontarla con la grinta giusta”

Anche la dirigente Campagna, sottolinea come ci siano stati momenti di appagamento durante la gara “In meno di un’ora abbiamo concluso con il 3-0; in certi momenti ci siamo adattati ad un ritmo più lento rispetto alla partita di sabato scorso, però si sono viste belle azioni di gioco con le centrali”. Ancora una parentesi sulla gara di giorno 6 aprile al PalaCiantro “Premetto che, per impegni con la scuola, sabato non potrò essere presente però sono sicura che le ragazze interpreteranno la fine del campionato alla grande. È stato un percorso interessante, con qualche errore di troppo, ma questo terzo posto rispecchia i reali valori del campionato” Infine ci confessa qualche rammarico rispetto a qualche sconfitta “In verità, anche se mi rimproverano per questo, recrimino sempre sulle partite passate, ci ripenso. Devo dire che l’amaro in bocca è rimasto per qualche 3-0 di troppo perché, poi, abbiamo dimostrato che la squadra sa fare ben altro. In particolare il 3-0 fuori casa contro il Messina Volley o quello con la Nigithor, recentemente, pesa un po’. Le ragazze hanno, però, dimostrato di essere interessanti, buona parte di questa squadra fa parte dell’under 18 e questa crescita ci aspettiamo di vederla già alla fase interterritoriale del campionato under 18, su cui puntiamo”. Proprio sul titolo territoriale conquistato dalle giovani RomaNine, esprime tutto il suo orgoglio “È stata una grande emozione. Quello che ci caratterizza è sempre il lavoro con le giovani. I quattro sesti dell’under 18 gioca anche in serie C mentre le altre, pur non essendo titolari in prima squadra, stanno facendo molto bene in prima divisione quindi è per noi motivo di grande soddisfazione avere un’under 18 che sta giocando campionati importanti e ci aspettiamo di giocare alla grande anche la fase interterritoriale”

Nizzalumera – Nino Romano 0-3

La squadra di Mr Villari prova a restare attaccata all‘avversaria sfruttando la buona verve della sua opposta, la Villari, ma troppo poco per pensare di impensierire una formazione mamertina che mostra concentrazione e incisività. Unico brivido si ha sul tramonto del secondo set, con la Romano avanti 24-12 ma che subisce un netto calo di concentrazione. In questo frangente, va in battuta la Angela Briguglio per le padroni di casa e porta le sue compagne a risalire fino al 24-19. Solo un suo successivo errore dai 9 metri, consegna il parziale alle ospiti.

Tabellino

Parziali: 15-25, 19-25, 16-25.

Durata set: 16’ 21’ 19’

Nizzalumera: Briguglio A. 6, Caspanello ne, Crisafulli ne, Villari 8, Ciatto 1, Briguglio L. 2, Annone ne, Di Nuzzo 6, Briguglio D. ne, Yantilina 4, Billa (L) 0.

Nino Romano: Prizzi 0, Fleres F. ne, Vallefuoco ne, Bertè 18, De Luca 3, Impellizzeri 0, Puglisi 9, Fleres S. 5, Pino ne, Maccotta 13, Rispoli 6, Cuzzocrea (L) 0, Cucinotta (L) ne.