La "Notte Bianca" accende Nizza di Sicilia: spettacoli, musica ed eventi fino all'alba - Tempostretto

Ha riscosso grande successo la prima edizione dell'evento promosso dall'Amministrazione comunale

NIZZA – Numerose presenze – musicali, artistiche, artigianali e commerciali – un’organizzazione capillare e una grande partecipazione hanno trasformato la prima Notte Bianca di Nizza di Sicilia in uno straordinario successo. Una notte piena di eventi che si è conclusa con un suggestivo concerto, in riva al mare, all’alba del giorno dopo. Per organizzare l’articolata e complessa manifestazione, l’assessore Elisa Riccardi, coadiuvata dai consiglieri comunali Pantò e Perez, ha invitato il Club Fiat 500 di Messina ed il Club Vespe di Roccalumera, che hanno partecipato all’evento con una imponente esposizione di mezzi. Inoltre, sono stati coinvolti artisti e artigiani locali, mentre l’Agenzia BluSeainSicily ha curato la prima edizione di “Nizza di Sicilia Sotto le stelle Show”, cui hanno partecipato il comico Gianluca Barbagallo, Elsa e Anna con canzoni dal vivo, la cover band di Zucchero Fornaciari, la cover band Mokanta. Durante l’evento, si sono potute ammirare, anche sfilata di moda, esibizioni di ballo, esibizione Lula Tribal Show Fuoco, baby dance e animazione per bambini.

Una ragazza per il cinema

A conclusione della serata, Teresa Impollonia, direttore artistico dell’agenzia BlueSeainSicily di Messina e presidente di Radio Zenith Messina ha premiato il giovane regista Giovanni Giuffrè e i Mokanta. Il momento clou della notte bianca è stato il concorso “Una Ragazza per il Cinema” organizzato da Giovanni Grasso e l’Agenzia Karamella. L’evento è stato presentato dal cantante Natale Munaò e da Alice Carbonaro. Tra le concorrenti, è risultata vincitrice Chiara Mento, che ha conquistato il titolo per partecipare alla finale del concorso nazionale, che si terrà al Teatro Antico di Taormina il prossimo 11 settembre.