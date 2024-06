La notte dei santuari all’Immacolata

Stasera l'iniziativa. Ecco il programma

Questa sera in tutta Italia si svolgerà la Notte dei Santuari. Tanti gli eventi anche a Messina. In particolare, un appuntamento per la quinta edizione si terrà allo storico Santuario di San Francesco all’Immacolata di Viale Boccetta.

La serata inizierà con l’apertura del grande tempio medievale alle ore 20.00 e vedrà l’inaugurazione di una inedita mostra di preziosi ed antichi paramenti sacri datati tra il seicento e l’ottocento. Descriverà i manufatti di produzione messinese il professore Marco Grassi.

A seguire concerto per flauto e chitarra dei maestri Carmen Mazzeo e Alessandro Monteleone. L’appuntamento si concluderà con un momento di preghiera finale guidato dal Padre guardiano fra Massimiliano Di Pasquale.

“Questa iniziativa di fede e cultura aprirà ufficialmente i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio di Padova che culmineranno il 13 giugno con la processione dell’antico simulacro ligneo del Santo per le vie del centro storico. Il culto al Santo di Padova al Boccetta si riallaccia alla sua permanenza nel convento francescano nel lontano 1221”, spiegano gli organizzatori.

Il raduno a San Clemente

In città, il programma prevede pure il raduno (ore 20.30) nella chiesa di San Clemente da dove inizierà la preghiera e il pellegrinaggio per dirigersi, accompagnati dalle sonorità del flambeu (una chitarra acustica che produce un suono particolare), verso il santuario di Sant’Antonio. La Notte dei Santuari proseguirà con un secondo momento (ore 21.15) con un concerto di musica sacra del duo composto da Domenica Mastronardo al pianoforte e Claudio Raneri al sassofono. Il terzo momento (ore 22.15) sarà l’adorazione umanistica animata dal gruppo musicale “Il Resto d’Israele” del Rinnovamento dello Spirito e processione del Santassimo Sacramento all’interno della Basilica Antoniana. L’evento si chiuderà in preghiera poco prima di mezzanotte.

ltri eventi si svolgeranno in provincia nei Santuari di Alì Terme, Roccalumera e Monforte San Giorgio.