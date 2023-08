La Nuotata dei Buddaci, la manifestazione non competitiva nella baia di Pace - Tempostretto

"Nuotata non competitiva di 1500 metri aperta anche alle sappe" è l'invito rivolto dagli organizzatori per la manifestazione di venerdì 1 settembre

MESSINA – La “nuotata dei buddaci” avrà luogo nel mare antistante la baia di Pace con partenza dal lido balneare “Gli Irreramare “ con un triangolo verso nord per poi andare verso sud per poi ritornare al punto di partenza. Due boe delimiteranno il campo della nuotata.

Questa manifestazione rappresenta una delle poche iniziative aperta non soltanto agli atleti agonisti ma anche a tutti coloro che amano il mare e che hanno voglia di misurarsi con sé stessi nelle splendide acque di casa nostra o come prima esperienza natatoria in acque libere.

L’obiettivo dell’incontro è quello di avvicinare più gente possibile al nuoto in mare e riscoprire una antica tradizione ormai sopita che faceva del mare una risorsa e non un problema. Nuotatori agonisti, scuole di nuoto, pallanuotisti, frequentatori delle piscine comunali e amanti del nuoto saranno invitati a partecipare a questa grande festa.

Un nuotata non competitiva ma comunque gli iscritti, che hanno dato adesione entro il 28 agosto, dovranno essere presenti alle 9:30 presso il lido balneare “Gli Irrerammare“ con tessera Fin, per chi ce l’ha, o certificato medico. La partenza sarà data alle ore 11. L’organizzazione si riserva di annullare la gara se le condizioni meteo marine risultino avverse. Un servizio medico e paramedico vigilerà sulla manifestazione. Festa finale con consegna di gadget ed attestati.

Nella foto in evidenza la storica immagine della prima edizione immortalata da Giovanni Bombaci