La Nuova Peloro fa visita, e una donazione, a SogniInBlu - Tempostretto

SogniInBlu è un Laboratorio di inclusione sociale e socio-lavorativa per giovani affetti da sindrome autistica

MESSINA – Il laboratorio di produzione artigianale SogniInBlu ha accolto nei giorni scorsi una rappresentanza dell’Asd Nuova Peloro presso i suoi locali di Viale Principe Umberto. Il Laboratorio Creativo ha come fine l’inclusione sociale e socio-lavorativa di giovani affetti da sindrome autistica e opera prevalentemente nella produzione di manufatti in legno e ceramica e bomboniere solidali.

La visita della Nuova Peloro è stata motivata dal fatto che i suoi soci e volontari hanno realizzato una raccolta fondi finalizzati all’acquisto di nuovi camici da lavoro con il logo SogniInBlu ricamato per ognuno dei ragazzi coinvolti oltreché di materiale per la realizzazione dei vari manufatti, non la prima iniziativa sociale della Nuova Peloro.

“È stata un occasione friendly – fanno sapere da SogniInBlu – di vera inclusione fra merenda condivisa, foto e selfie di gruppo e soprattutto l’aver potuto indossare dal vivo i fantastici camici donati dalla Nuova Peloro. È stato un positivo esempio di integrazione che ha posto le basi per ulteriori iniziative congiunte orientate al senso di solidarietà e al superamento dello stigma della disabilità”.

La donazione della Nuova Peloro

Come fa ogni anno l’associazione Nuova Peloro, approfittando dei fuori sede che tornano a Messina per le vacanze di Natale, ha organizzato lo scorso 28 dicembre una raccolta fondi. Con il ricavato della serata, circa 1000€, l’associazione ha deciso di supportare il laboratorio SogniInBlu.

Oltre ai camici serigrafati e adesivi con il logo da apporre sulle confezioni nella donazione della Nuova Peloro rientrano anche materiali per la realizzazione di manufatti quali argilla, bianca e rossa, smalto bianco, cristallina, colori per ceramica e biscotti di argilla. “Per il 2 aprile (giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, ndr) – dichiara Marco D’Andrea, presidente Nuova Peloro -, che sarà anche domenica quando giocheremo una nostra partita, speriamo di riuscire a organizzare un’altra iniziativa che coinvolga l’associazione e il laboratorio”.

La visita è stata l’occasione per la Nuova Peloro per vedere i luoghi dove i ragazzi, insieme ad i loro maestri, possono dare sfoggio di tutta la loro abilità. Da parte dei ragazzi di SogniInBlu anche un regalo all’associazione, consegnato dal presidente della cooperativa Audacia Carmelo Caporlingua, con una dedica personalizzata: “All’Asd Nuova Peloro dai giovani sognatori di SogniInBlu”.

Il Laboratorio Creativo SogniInBlu

SognInblu è un Laboratorio Creativo, costruito per favorire l’estro e la creatività di giovani artisti messinesi, che trova espressione nella produzione e decorazione di Ceramiche Artigianali e nella realizzazione di oggetti unici in Legno e Ceramica insieme e decorazioni a mano su tessuti.

Nasce da un sogno, accarezzato per molti anni: quello di vedere in ogni artista coinvolto la sua unicità e la sua intima ricchezza, attraverso l’uso del colore, del tratto pittorico, del modellamento manuale, frutti del suo mondo interiore. SogniInBlu nasce soprattutto dal desiderio di riscatto, dalla voglia di misurarsi, dal non arrendersi di fronte all’ostacolo e da esso trae spunto ed energie creative per un’espressività ancora più ricca ed emotivamente coinvolgente.

Gli oggetti prodotti in maniera artigianale, sono pezzi unici, pensati, creati e realizzati, con specifiche personalizzazioni, e finalizzati ad uno scopo solidale: garantire ai nostri ragazzi speciali l’opportunità, nell’esperienza abilitativa e lavorativa, di godere di una vita sempre più autonoma, dignitosa, “normale”.

