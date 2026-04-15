La pallavolo messinese chiede un confronto per l’utilizzo degli impianti

Le società Team Volley Messina, Messina Volley, Mondo Giovane e Libertas Volley hanno scritto al Comune di Messina e la Fipav Territoriale

MESSINA – Le società Team Volley Messina, Messina Volley, Mondo Giovane e Libertas Volley Messina chiedono un confronto costruttivo per l’utilizzo delle palestre comunali e scolastiche alla luce delle recenti disposizioni normative, la legge Berruto approvata a fine marzo, che “apre” le palestre scolastiche alle società anche in orario extra scolastico e in estate.

In città al momento la situazione è critica, si stanno effettuando i lavori alla Juvara ma anche se finissero in tempo, il sindaco uscente Basile aveva dichiarato entro settembre in modo da non intaccare la prossima stagione sportiva, gli impianti in città sarebbero pochi sia per la pallavolo che, non va dimenticato, le altre discipline. Il PalaRescifina vedremo se sarà ancora la casa di Akademia e la palestra annessa è già utilizzata fino a tarda sera.

Il basket al momento è concentrato al PalaTracuzzi, con poco o nulla utilizzo del PalaRussello e PalaMili che dovrebbero essere interessati dai lavori. Il PalaRitiro a Giostra ha già i suoi turni impegnati e non solo per il basket. La soluzione, secondo la legge Berruto, sarebbe utilizzare di più le palestra scolastiche in orario extracurriculare senza dover dipendere dai dirigenti scolastici, ma con gli impianti che tornerebbero al Comune. In quest’ottica le società chiedono di poter pensare ad una programmazione coinvolgendo società, istituzioni e federazione.

La lettera delle quattro società

«Le società sportive Messina Volley, Team Volley Messina, Mondo Giovane e Libertas Volley Messina, condividendo l’esigenza di programmare in modo efficace e coordinato le attività per la prossima stagione sportiva, intendono presentarsi con una voce unitaria a tutela dei propri tesserati e del movimento pallavolistico cittadino.

Alla luce delle recenti disposizioni normative che favoriscono l’utilizzo delle strutture scolastiche per finalità sportive, si ritiene fondamentale aprire un confronto costruttivo con l’Amministrazione comunale, al fine di valorizzare e rendere concretamente accessibili gli impianti presenti sul territorio. Le società firmatarie evidenziano, infatti, la crescente necessità di disporre di spazi adeguati, continuativi e programmabili, indispensabili per garantire lo svolgimento regolare delle attività, la crescita dei giovani atleti e la promozione dello sport come strumento educativo e sociale.

In quest’ottica, si richiede con urgenza di accendere un focus specifico sulla disponibilità e sull’assegnazione degli impianti comunali e scolastici, affinché sia possibile pianificare in maniera strutturata e condivisa la stagione sportiva ormai imminente, confidando nel sostegno della FIPAV,

“Federazione Italiana Pallavolo”. L’obiettivo comune è quello di costruire un modello organizzativo sostenibile, trasparente ed equo, che consenta a tutte le realtà coinvolte di operare nelle migliori condizioni possibili, nell’interesse degli atleti, delle famiglie e dell’intera comunità. Confidando in un riscontro attento e nella disponibilità ad avviare un tavolo di confronto, si porgono cordiali saluti».

Firmato dai presidenti Mario Rizzo, Daniela Cardile, Mario De Marco e Pasquale Caruso