 Il Messina perde un altro pezzo, sollevato dall'incarico Davide Messina

Il Messina perde un altro pezzo, sollevato dall’incarico Davide Messina

Simone Milioti

Il Messina perde un altro pezzo, sollevato dall’incarico Davide Messina

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mercoledì 15 Aprile 2026 - 12:20

Il preparatore dei portieri non fa più parte dello staff tecnico dell'Acr Messina, resistono il vice Savanarola e il preparatore atletico Ollio

MESSINA – Nella tarda serata di martedì 14 aprile la società Acr Messina 1900 ha comunicato di aver sollevato dall’incarico il preparatore dei portieri Davide Messina. “La società ringrazia Davide per la professionalità e la dedizione dimostrate nel corso del suo mandato, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera professionale” è il messaggio della società nel congedarlo.

Rispetto allo staff allestito lo scorso agosto in piena emergenza e da una nuova proprietà restano al loro posto solo il vice Giuseppe Savanarola, che ha sostituito mister Feola contro il Ragusa quando era squalificato, e Antonino Ollio, il preparatore atletico.

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