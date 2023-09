La parola ai tifosi del Messina dopo Francavilla. "Gara dominata", ma "regalati i primi minuti" - Tempostretto

Un Messina a due volti che ha dominato nella seconda parte di gara. C'è ottimismo tra i tifosi: "Faremo un campionato tranquillo"

MESSINA – “Solita gara propositiva che non si è pareggiata perché siamo incappati nel miglior portiere del girone, tra l’altro in grande serata. Abbiamo regalato i primi venti minuti sul piano del gioco, con i due esterni bassi che non hanno retto in fase difensiva” è il commento di Francesco I., dopo nemmeno 48 ore dalla conclusione di Virtus Francavilla – Messina, che prosegue “ottima gara, in generale, ma in particolare voglio evidenziare quella di Plescia per il lavoro svolto. Non dimentichiamo, inoltre, che da sette anni il Francavilla costruisce la salvezza su quel campo quasi da calcetto, visto che fuori casa fa pochissimi punti. Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Credo che giocando così i risultati arriveranno e faremo un campionato tranquillo”.

Gli fa eco Leopoldo C.: “Abbiamo perso questo è l’unico fatto da constatare al 100%, ma dobbiamo essere onesti a dire che la squadra non ha mai mollato e dimostrato di voler arrivare al gol in tutti modi, mettiamoci di contro un portiere che fa 3 parate paurose sui siluri di Frisenna, un goal annullato senza dare motivazioni e senza far vedere immagini chiare della situazione che ha portato ad annullare il gol. Tutto sommato – conclude Leopoldo – chiedevamo gente che sudava la maglia e sputava sangue e tranne qualche errore che va studiato per non essere ripetuto si può giocare un campionato tranquillo abbiamo gare da recuperare e da giocare fare gli esempi con gli anni passati ad oggi sarebbe un paradosso”. I tifosi dunque tornano a riflettere sull’andamento di una gara segnata da situazioni sfavorevoli e chiaramente dalla lunga sospensione determinata dalla improvvisa visibilità ridotta a causa dello spegnimento di alcuni fari del sistema di illuminazione artificiale dello stadio. Rispetto alle precedenti gare, serpeggia qualche dubbio in più tra i tifosi che restano in ogni caso ottimisti sulle prossime gare, a partire da quella di domenica al “Franco Scoglio” dove sarà di scena l’Avellino.

Il Messina ha costruito tanto

Giovanni G.: “Purtroppo abbiamo regalato la prima mezz’ora di partita, subendo il solito gol in imbucata dalla fascia. Poi qualche occasione nel primo tempo e altrettante nel secondo tempo dove l’estremo difensore ha preso di tutto e di più. La ruota girerà e inizieremo a portare a casa i 3 punti. Bene Frisenna che partita dopo partita migliora sempre di più anche ieri vicino al gol con delle conclusioni dalla distanza, anche Buffa l’ho vistò determinato, male Polito troppo mollo sul azione del gol e poco convinto ancora non si sta adeguando per come si deve…domenica tutti allo stadio si deve vincere.”

Andrea D.G.: “Ci voleva una vittoria per concretizzare anche in termini di punti quello che il Messina ha fatto vedere finora. Sarebbe stato utile anche mentalmente. Invece non è andata bene, nonostante il solito buon Messina in un confronto comunque difficile. Sarà che non amo perdere mai, ma ho un po’ di delusione in corpo. Speriamo che lo stesso sentimento non pervada tra i giocatori. Ad ogni modo, da semplice tifoso, forza Messina”.

Il Messina ha pagato però un inizio lento

Salvatore P.: “Primi venti minuti una leggera supremazia della Virtus Francavilla, forse entrata in campo con maggiore convinzione. Reagiamo con difficoltà in fase di impostazione e scarsa vena di alcuni giocatori chiave. Nel secondo tempo, la musica cambia decisamente, nonostante la sospensione in seguito a problemi all’impianto di illuminazione. Prendiamo in mano le redini del gioco, mostrando buone trame già messe in evidenza nelle partite con Cerignola e Turris. Gli ingressi di Lia, Ragusa e Cavallo danno nuova linfa al Messina, più volte pericoloso. Avremmo potuto fare meglio, specialmente nel primo tempo, entrando in campo con maggiore convinzione. Le partite durano novantasette minuti e bisogna giocarseli tutti per intero senza alcun timore”.

Salvo D.: “Purtroppo abbiamo regalato i primi 25/30 minuti di partita, subendo il solito gol in imbucata dalla fascia. Poi 2/3 occasioni nel primo tempo e altrettante nel secondo tempo dove Forte ha preso di tutto e di piu’. La ruota girera’ e inizieremo a portare a casa i 3 punti. Bene Buffa, male Polito”.

Giovanni A.: “Giocare per settanta minuti molto meglio dell’avversario e perdere fa male. Il Messina è ancora un cantiere aperto sul quale però si lavora con intensità. Speriamo che presto si finiscano le giuste sperimentazioni per trovare la quadratura che porti a risultati positivi che sicuramente meritiamo. Certo che in cinque partite, saltarne due ed una giocarla con interruzione di quaranta minuti non ci aiuta”.

Giovanni C.: “E’ stato un Messina dai due volti. Primo tempo stranamente molle rispetto alla partita precedente dove non c’erano trame e brio mostrati nelle prime due gare. Forse, la formazione iniziale non ci aiutato senza Lia e Cavallo. Nel secondo tempo, Messina dominante e, tratti, direi straripante. Lo stesso cronista ha posto l’accento su un Messina padrone del campo, proprio perché il Francavilla non riusciva più a ripartire. Le sei azioni da goal nitide, soprattutto con Frisenna, ed il goal stranamente annullato hanno mostrato un Messina a cui sarebbe stato stretto anche il pareggio. Pazienza, resta soltanto da capire come mai Modica abbia stravolta la formazione che aveva ben figurato con la Turris”.

Per altri è stato dominio Messina nonostante tutto

Gabriele Z.: “Un Messina meno convincente rispetto alla gara contro la Turris ma che ha dominato una gara su un campo difficile. Siamo sempre lì, la difesa con il gioco di Modica è un ruolo molto complicato da gestire e servono calciatori che sappiano adattarsi a ciò che chiede il Mister. Comunque gran prova, peccato aver perso subendo solo un tiro in porta”.

Rodolfo S.: “Peccato. Una partita persa ingiustamente con un dominio netto, soprattutto nel secondo tempo con occasioni e goal annullato. Questo è il calcio, speriamo che, in un’altra occasione, la fortuna ci aiuti. La partita di Francavilla non è altro che il prosieguo di quanto visto nella prima versione di Giacomo Modica allenatore sette campionati fa. Eravamo in D ed il Messina esprimeva un ottimo gioco in casa e spesso anche fuori. Raramente, però, portammo a casa vittorie dalle trasferte. Credo che assisteremo ancora a partite così perché la caratteristica delle squadre allenate da Modica è proporre un gioco offensivo, riversandosi con più uomini nella metà campo avversaria; questo agevola fraseggi e occasioni da rete, ma nello stesso tempo, lascia sguarnita un pò la retroguardia con una difesa molto alta che spesso rischia di prendere imbarcate. Nei primi venti minuti è stato proprio questo il canovaccio; Messina molto propositivo ma con un Francavilla che, in più di un’occasione, ha rischiato di farci male. Dopo la rete del Francavilla ho avuto l’impressione che loro abbiamo arretrato di qualche metro per controllarci ed, eventualmente, sfruttare gli spazi a disposizione. Messina molto pericoloso e portiere avversario davvero bravo. Non meritavamo di perdere, forse neppure di pareggiare. Dobbiamo concretizzare, inevitabile. Siamo una squadra mozza, non avendo trovato sul mercato un terzino sinistro all’altezza e direi anche a destra perché Lia non potrà fare trentotto partite. A gennaio basteranno pochi innesti, niente rivoluzioni. A quel punto, ci prenderemo belle soddisfazioni”.

