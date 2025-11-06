La parte fronte mare della Dogana sarà consegnata al Comune di Messina

I magazzini storici sono attualmente inutilizzati
Venerdì 7 novembre, alle ore 10, l’Agenzia del Demanio consegnerà ufficialmente al sindaco di Messina, Federico Basile, una porzione del complesso della Real Dogana, costituita dai magazzini storici fronte mare, attualmente non utilizzati, situati tra via Rizzo e via Savoca.
Un luogo simbolico dell’identità cittadina e tassello centrale nel percorso di rigenerazione urbana avviato con il Piano Città di Messina.
L’iniziativa rappresenta il primo risultato concreto dell’accordo siglato lo scorso gennaio tra il Comune di Messina e l’Agenzia del Demanio, finalizzato alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico attraverso una strategia condivisa di rigenerazione urbana e di restituzione degli spazi alla fruizione collettiva.
La direttrice dell’Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme, consegnerà personalmente al sindaco Basile i Magazzini della Real Dogana nel corso di una cerimonia istituzionale che si terrà nello storico complesso, alla presenza delle rappresentanze istituzionali coinvolte.
Potrà rappresentare il passaggio di completamento tra due progetti fronte mare: la terrazza panoramica prevista nell’area ex magazzini generali e la rambla in viale San Martino basso.