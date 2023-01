La Pgs Don Bosco 2000 alle finali nazionali di Reggio Emilia - Tempostretto

Grazie ai 12 punti conquistati nel girone siciliano la formazione barcellonese parteciperà al concentramento per la promozione in A2

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – La Pgs Don Bosco 2000 ha conquistato con un turno di anticipo l’accesso alle finali nazionali di hockey indoor che si terranno a Reggio Emilia l’11 e 12 febbraio prossimi. La squadra barcellonese, dopo le vittorie di domenica 15 gennaio, ha avuto la certezza matematica di partecipare al concentramento per la promozione in A2.

Grande soddisfazione per una società che sta raccogliendo i frutti del lavoro fatto in questi anni, puntando su un gruppo di giovani che, sotto la guida del mister Genovese nell’hockey su prato, già ad

ottobre scorso, aveva dimostrato la propria forza giocando e ben figurando in Puglia nella fase nazionale di Coppa Federale. “Ci sarà come sempre da lottare contro squadre attrezzate ed agguerrite – afferma Sebastiano Mazzeo – ma non regaleremo nulla agli avversari. Ci prepareremo al meglio per arrivare pronti alle importanti sfide che ci attendono”.

Questo il team in partenza per Reggio Emilia: Alessandro Mazzeo, Carmelo Scarpaci, Alessandro Borgese, Alessandro La Rocca, Riccardo Di Pasquale, Santino Di Pasquale, Gaetano Raymo, Antonio Triolo, Matteo Mobilia, Samuele Aliberti, Luca Stramandino e Sebastiano Mazzeo. Indisponibile Elia Pino. A disposizione Nicola D’Angelo. Dirigenti: Sergio Fraumeni e Giuseppe Genovese.

I risultati della Pgs Don Bosco 2000

12 i punti fatti nel girone siciliano di serie B maschile, grazie alle vittorie contro l’HC Ragusa (6-2), l’SSD Unime (6-2) e le due formazioni del Galatea (9-2 e 10-2). Sconfitta solo da Valverde (1-4), mattatrice nel girone, e Polisportiva Universitaria Messina (0-4), formazione di A2 che partecipava fuori classifica.

Marcatori per la Don Bosco A.Mazzeo con 7 reti, R.Di Pasquale e Borgese 6, Scarpaci 5, Pino 4, La Rocca 2, Aliberti e Stramandino 1. Ottime le prove dei portieri Triolo e Mobilia e di tutti gli elementi impiegati da Sebastiano Mazzeo allenatore e giocatore grande di esperienza che sta seguendo la squadra nell’avventura indoor.

