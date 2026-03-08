La Polisportiva Gioiosa si presenta in 7 contro il Vittoria, “siamo stati aggrediti negli spogliatoi”

Stop alla partita dopo un minuto. Prima il mistero sulla formazione ridotta e poi il comunicato di denuncia da parte della prossima avversaria della Messana

VITTORIA (RG) – Episodio singolare oggi nel campionato di Eccellenza Sicilia. Vittoria – Polisportiva Gioiosa, valevole per la venticinquesima giornata, è terminata dopo un solo minuto di gioco, come comunicato dalla stessa società biancorossa attraverso i propri canali ufficiali. La formazione di Gioiosa Marea non è scesa in campo al completo, bensì in 7 uomini contro 11. All’inizio aleggiava il mistero sulle motivazioni dell’accaduto. Poche ore prima, la Polisportiva Gioiosa aveva diffuso pubblicamente alcune immagini della squadra riunita a pranzo, nelle quali si possono contare ben più di 7 giocatori convocati.

“Una violenta e vigliacca aggressione negli spogliatoi”

Poi il comunicato della Polisportiva: “L’Asd rende noto che la gara di oggi, valevole per il campionato di Eccellenza (Girone B) tra Fc Vittoria e Polisportiva Gioiosa, è stata disputata – nostro malgrado – con soli sette calciatori, a causa di una violenta e vigliacca aggressione perpetrata ai danni dei nostri tesserati negli spogliatoi dello stadio comunale “Gianni Cosimo”. Ci scusiamo con i nostri tifosi, che come sempre non hanno fatto mancare il loro sostegno. A breve seguirà un intervento da parte del nostro presidente”.

Si attende il parere del giudice sportive, incognite sulla prossima partita con la Messana

Come previsto di norma, il verdetto spetta ora al giudice sportivo, che potrebbe decretare la sconfitta a tavolino dei granata, a meno che la denuncia delle aggressioni non cambi la situazione. Nel frattempo, anche la Messana attende aggiornamenti della situazione, essendo la prossima sfidante sul campo dei granata alle 14:30 di sabato 14 marzo.

