L’’Acquedolcese beffa in rimonta la Messana per 1-2

In Eccellenza il derby provinciale, allo stadio di Bisconte, con un colpo di scena negli ultimi minuti. Ora la squadra di Venuto a rischio zona playoff

MESSINA – Clamoroso quanto accaduto ieri, sabato 7 marzo, al Sorbello Stadium di Bisconte, in occasione della venticinquesima giornata del girone B di Eccellenza Sicilia. Terminato con il punteggio di 1-2 il derby provinciale tra Messana e Acquedolcese, con gli ospiti che si sbloccano dunque da un periodo negativo caratterizzato da tre pesanti sconfitte consecutive.

Non può dirsi altrettanto per i padroni di casa, rimasti fermi a soli due punti collezionati nelle ultime cinque settimane e sofferenti anche contro le società di bassa classifica. I giallorossi faticano a trovare la giusta intesa e il gioco da loro espresso è sintomo di tensione e confusione. Ne consegue un rendimento mai visto prima, ben diverso rispetto a quello cui la squadra era abituata per tutta la prima metà di stagione.

Per l’Acquedolcese, invece, questa partita non rappresenta una vittoria qualsiasi, bensì un’inversione di rotta, in quanto i biancoverdi, proprio nel loro momento più critico, dimostrano di avere ancora le forze per rimanere nella categoria. Infatti, approfittano di due svarioni difensivi e rimontano dopo uno svantaggio iniziale contro un’avversaria in lotta per i playoff, grazie alla doppietta del capitano Salvatore Mincica.

Intanto, al termine dell’incontro, dalla tribuna volano proteste da parte di alcuni tifosi della Messana nei confronti dell’attuale tecnico Antonio Venuto e la società decide di non concedere alcuna intervista.

Per questa partita, l’allenatore della formazione casalinga non ha potuto contare sugli infortunati Tricamo, Sciotto, Gargiulo e Catalfamo, ma ha ritrovato Biondo, Giorgetti e Bona, definitivamente guariti.

L’undici iniziale della Messana è disposto secondo un 3-4-3 e vede Della Guardia, Rizzo e Mazzola davanti alla porta protetta da Ferrara. La linea mediana è occupata da Pannitteri e Biondo, affiancati da Fragapane e Bonasera sulle fasce, mentre invece il tridente d’attacco è formato da Genovese, Cannavò e Gueye.

Prima occasione utile per i giallorossi all’ottavo minuto di gioco, quando Gueye mette in mezzo un buon pallone per Cannavò, ma il capitano della squadra liscia il tap-in.

Dieci minuti dopo, ci prova Genovese con una difficile conclusione dalla distanza, sulla quale Commisso interviene prontamente, deviando la sfera in calcio d’angolo.

Da questo momento, per buona parte del primo tempo la Messana fatica a ritagliarsi i giusti spazi per costruire azioni offensive. I padroni di casa ricorrono spesso a lanci lunghi o a cross dalle fasce, ma la difesa dell’Acquedolcese si mostra sempre attenta nell’anticipare gli avversari e nessuna delle due squadre trova alcuno spunto vincente fino alla fine dell’unico minuto di recupero. Al termine della prima frazione, dunque, il punteggio rimane sullo 0-0.

Tre minuti dopo la ripresa, Gueye tenta un cross basso sul quale Commisso interviene in anticipo su tutti, ma si lascia sfuggire il pallone e sulla respinta Pannitteri non trova lo specchio della porta.

Al 55’ Bonasera calcia potente da una distanza lunghissima, praticamente da centrocampo, e la sua conclusione termina di poco a lato. Quattro minuti dopo, al 59’, Venuto si gioca la sua prima sostituzione, incaricando Agolli di prendere il posto di Mazzola.

Il vantaggio dei peloritani arriva al 64’: azione insistita dentro l’area di rigore avversaria e sull’ultima deviazione della mischia il pallone diventa favorevole per Gueye, che tutto solo appoggia in rete da due passi; l’attaccante porta dunque la propria squadra sull’1-0.

A questo punto della partita la Messana si entusiasma e già al 66’ Agolli, con un tiro potente dentro l’area, costringe Commisso a intervenire con un riflesso miracoloso per negargli il raddoppio. Sulla respinta, Genovese si trova ben posizionato e tenta una rovesciata, che però finisce fuori.

Poteva essere l’occasione per aumentare lo scarto e chiudere la partita a proprio favore, invece al 71’ l’Acquedolcese riporta il punteggio in parità: per un ingenuo malinteso in difesa tra Della Guardia e Rizzo, l’attaccante avversario Mincica ruba palla e batte Ferrara in uscita; è temporaneamente 1-1. Poco dopo, al 76’, Gazzè entra al posto di Biondo.

Al minuto 84 gli ospiti compiono la rimonta: Emanuele Di Bella sale sulla fascia destra e crossa per Di Bartolo, che riesce a controllare un pallone non facile e a servire Mincica, aggirando l’uscita di Ferrara; il capitano dell’Acquedolcese ha tutto il tempo per accentrarsi e calciare in porta, portando la squadra biancoverde sull’1-2.

Durante i cinque minuti di recupero, il portiere casalingo Ferrara sfiora la rete di testa su calcio d’angolo per due volte di fila, ma Commisso e i difensori gli negano il pareggio.

Al triplice fischio dell’arbitro, dunque, la società dell’area dei Nebrodi ottiene tre punti importanti in trasferta e sale momentaneamente al quartultimo posto, a quota 21, nell’attesa del risultato di Niscemi – Palazzolo, che avrà inizio alle 15:00 di oggi in contemporanea con le altre partite.

La Messana, invece, rimane a 42 punti e rischia di perdere la quarta posizione: per restare in zona playoff, la società giallorossa deve ora sperare che Mazzarrone e Atletico Catania Viagrande non vincano nelle rispettive trasferte contro Nebros e Melilli.

Il prossimo impegno per Cannavò e compagni, che anticiperà la ventiseiesima giornata, si terrà alle ore 15:00 di sabato prossimo, 14 marzo, sul campo della Polisportiva Gioiosa.

Riccardo Giacoppo

Foto del portiere Riccardo Ferrara dalla pagina Fb della Messana.