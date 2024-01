La Polisportiva Universitaria Messina attende Asti e Brescia in Serie A2

Per la quarta giornata del campionato di Serie A2 torna in campo al Pala Nebiolo la formazione peloritana, prima volta che la città ospita un concentramento

MESSINA – Missione continuità dopo il buono risultato dell’ultimo concentramento giocato a Reggio Emilia la settima scorsa, che ha visto la squadra messinese prima perdere una gara contro il Villafranca Verona nei minuti finali per 6 a 4 e dopo vincere contro una delle squadre favorite come il Savona sempre per 6 a 4 incamerando tre punti pesantissimi che portano adesso la squadra dello stretto a solo una lunghezza dal secondo posto occupato proprio dalla squadra ligure e a 4 dalla capolista Moncalvo.

Sarà quindi una Pol. Univ. Messina che chiederà strada alla capolista Moncalvese e nel secondo match al fanalino di coda del Brescia. Appuntamento domenica sul parquet del Pala Nebiolo, teatro degli incontri valevoli per la quarta giornata del campionato di serie A2 di Hockey Indoor, messinesi alla ricerca del bottino pieno, che rappresenterebbe un’altra iniezione di fiducia per il morale della squadra e per tutto l’ambiente, nonché per la classifica.

Tanto più che sarà anche la prima volta che un concentramento di A2 si giocherà a Messina: “Giochiamo finalmente nella nostra città – sottolinea il presidente peloritano Pino D’Agostino – e perciò sarebbe importante dare continuità all’ottimo risultato ottenuto a Reggio Emilia, e crescere sotto tutti gli aspetti, vale a dire del risultato, del gioco e dell’attenzione. Speriamo che questa settimana la squadra giocherà più serena perché le vittorie aiutano a giocare in un clima diverso, anche se non dobbiamo perdere di vista l’obiettivo: bisogna rimanere sempre concentrati sapendo che dobbiamo migliorare ancora su molti aspetti”.

Il tecnico Spignolo: “Impariamo a soffrire”

La certezza è rappresentata dal fatto che torna a disposizione in attacco Antonio Italia assente in Emilia, recuperiamo un attaccante importante, ma sarà una P.U. Messina con l’intera rosa a disposizione del tecnico messinese Antonio Spignolo, come lui stesso afferma – Se riusciamo a migliorare sul piano caratteriale e del saper soffrire, tante altre qualità le abbiamo. Ma quello è un aspetto dal quale non si può prescindere perché in questa categoria c’è tanta tecnica e velocità e al minimo errore sei punito, la gara contro il Villafranca ci deve servire da monito”.

A Reggio Emilia le prime della classifica non hanno brillato: “Dobbiamo prendere spunto dalla gara con il Savona, se ci mettiamo la stessa attenzione, determinazione e spirito di sacrificio, tante altre cose migliorano da sé dato che la squadra ha qualità. Anche se la manovra deve diventare più fluida”.

Classifica dopo tre giornate

Us Moncalvese 13Hc Savona 10Asd Hp Tricolore Reggio Emilia 9Pol. Univ. Messina 9Hc Villafranca Verona 7Cuscube Brescia Hc 4

Programma incontri

Ore 10:30 Hc Savona – Asd Hp Tricolore Reggio Emilia

Ore 11:30 Us Moncalvese – Hc Villafranca VeronaOre 12:30 Cuscube Brescia Hc – Hc SavonaOre 13:30 Ssd Unime – Us MoncalveseOre 14:30 Asd Hp Tricolore Reggio Emilia – Hc Villafranca VeronaOre 15:30 Ssd Unime – Cus Cube Brescia

