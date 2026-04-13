La Polizia Metropolitana intensifica i controlli: patenti sospese per l’uso del cellulare

Posti di blocco lungo le principali arterie della provincia di Messina

La Polizia Metropolitana di Messina sta rafforzando la sua presenza su tutto il territorio provinciale con controlli sempre più serrati e coordinati, concentrandosi su bracconaggio, reati ambientali e infrazioni al codice della strada.

A Milazzo, gli agenti sono intervenuti sequestrando numerosi richiami illegali utilizzati per la cattura delle quaglie. Parallelamente, i controlli hanno permesso di individuare e sequestrare una discarica abusiva nel territorio di Francavilla di Sicilia.

Le attività di controllo si sono estese anche al settore produttivo: numerose aziende sono state sottoposte a verifiche riguardanti il possesso delle autorizzazioni ambientali, con particolare riferimento all’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).



Sul fronte della sicurezza stradale, la Polizia Metropolitana ha intensificato i controlli lungo le principali arterie provinciali e nel Comune di Messina. Le operazioni hanno portato all’elevazione di numerose sanzioni: diverse patenti sono state sospese per l’uso del telefono cellulare alla guida, mentre veicoli privi di copertura assicurativa o revisione sono stati individuati e multati.



Tutte queste attività rientrano in un più ampio piano di potenziamento operativo del corpo, guidato dal comandante Domenico Martino. L’obiettivo è quello di qualificare ulteriormente gli interventi e rafforzare la sicurezza urbana, con una presenza sempre più incisiva sul territorio e un approccio integrato alle diverse aree di competenza.